Почти 1,5 тысячи семейных дебоширов наказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года полицейские привлекли к административной ответственности по фактам бытового насилия 1 475 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в отношении 864 нарушителей вынесли защитные предписания. Из-за неоднократных фактов бытового насилия суд установил особые требования к поведению 128 правонарушителей. За этот период в Дом мамы помещали 4 женщин и 4 несовершеннолетних детей. Ещё 5 женщин с 4 детьми оказались в Кризисном центре.

Полицейские отмечают, что серьезной проблемой остаётся готовность жертв бытового насилия примиряться с семейными тиранами. Недавно 28-летняя горожанка обратилась в полицию по факту побоев от мужа. Выяснилось, что она неоднократно подвергалась со стороны супруга моральному и материальному насилию. Стражи порядка предложили ей вместе с новорожденной дочерью убежище в Кризисном центре. Однако, пробыв там 2 дня, женщина вернулась к супругу. Полицейские с сожалением констатируют, что таких случаев немало.

«Важно понимать: безнаказанность и нерешительность жертв рано или поздно толкают абьюзеров на новые проявления насилия. С января в Петропавловске совершено 21 преступление в сфере семейно-бытовых отношений. В основном это телесные повреждения разной степени тяжести. Каждый из таких фактов когда-то начинался с брани, унижения, оскорбления», - сказал начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

Стражи порядка призывают в подобных ситуациях обращаться в группу по защите женщин от насилия по телефону 39-48-56, чат в мессенджере WhatsApp +7 (708) 432-45-61.



