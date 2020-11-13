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Почти 1,5 тысячи ПЦР-исследований провели за сутки в СКО

13 Ноября 2020 18:40
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Почти 1,5 тысячи ПЦР-исследований провели за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 43 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 21 инфицированного зарегистрировали в Петропавловске. Среди районов лидирует М. Жумабаева с семью новыми случаями заболевания. Пять человек с коронавирусом выявили в Аккайынском районе, трех – в Уалихановском, по два – в Мамлютском, им. Г. Мусрепова, Кызылжарском, одного – в Тимирязевском районе.

«Лабораторные анализы методом ПЦР отобрали у 33 граждан по эпидемиологическим показаниям, у трех завозных с профилактической целью и у семи с целью эпиднадзора. Всего за истекшие сутки проведено 1463 ПЦР-исследований», - проинформировали в пресс-службе.

Из 43 новых случаев 31 – с симптомами. Всего из 4884 зарегистрированных в регионе случаев инфицирования к симптомным относятся 3 097. Остальные – бессимптомное носительство.



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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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