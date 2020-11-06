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Почти 1,5 тысячи нарушений карантина выявили за 4 месяца в Карагандинской области

6 Ноября 2020 12:00
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Почти 1,5 тысячи нарушений карантина выявили за 4 месяца в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки, 5 ноября, в Карагандинской области мониторинговые группы зафиксировали 11 нарушений карантинных требований. В результате выписано семь административных штрафов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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За 4 месяца – с 5 июля по 5 ноября 2020 года – мониторинговые группы провели 16 715 рейдов. Выявили 1 486 нарушений карантинных требований. Всего было наложено 1 065 административных штрафов на общую сумму более 40 миллионов тенге.

«Наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано в магазинах, торговых центрах и на рынках. Это несоблюдение санитарных норм, обслуживание персоналом населения без средств индивидуальной защиты - без масок и перчаток. Также не все объекты исполняют требование по ограничению рабочего времени, установленного постановлением главного государственного санитарного врача области», - сообщили в Центре оперативного реагирования.


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Автор:

Агата Мухамеджанова

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