Почти 1,5 тысячи иностранцев не пропустили через границу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области рассказали о ситуации с выявлением коронавируса на пограничных постах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за год через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, прибыли 269,3 тысячи человек.

Из них пеших пассажиров с отрицательным результатом ПЦР-анализа – 139 673 человека. Более 5,5 тысячи казахстанцев прибыли без справок. Их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19.

«Выявлено 315 человек с положительным результатом на коронавирус. Из них 41 человек помещен в инфекционный стационар и 274 - направлены на амбулаторное лечение. 1 473 иностранным гражданам въезд был запрещен, так как отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, пройденного не ранее 72 часов на момент пересечения границы», - сказал А.Жуматаев.

Среди прибывших казахстанцев свыше 18,5 тысячи человек имели паспорт вакцинации.

С начала пандемии в области выявили 25 280 инфицированных коронавирусом. В том числе 455 случаев инфицирования относятся к завозным.