РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:35, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти 1,5 тысячи иностранцев не пропустили через границу в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области рассказали о ситуации с выявлением коронавируса на пограничных постах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за год через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, прибыли 269,3 тысячи человек.

    Из них пеших пассажиров с отрицательным результатом ПЦР-анализа – 139 673 человека. Более 5,5 тысячи казахстанцев прибыли без справок. Их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19.

    «Выявлено 315 человек с положительным результатом на коронавирус. Из них 41 человек помещен в инфекционный стационар и 274 - направлены на амбулаторное лечение. 1 473 иностранным гражданам въезд был запрещен, так как отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, пройденного не ранее 72 часов на момент пересечения границы», - сказал А.Жуматаев.

    Среди прибывших казахстанцев свыше 18,5 тысячи человек имели паспорт вакцинации.

    С начала пандемии в области выявили 25 280 инфицированных коронавирусом. В том числе 455 случаев инфицирования относятся к завозным.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!