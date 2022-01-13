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Почти 1,5 тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь

13 Января 2022 16:44
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Почти 1,5 тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 января, в снегоуборочных работах в городе задействовано почти 2 тысячи дорожных рабочих и 1100 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

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Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

Только за прошедшую ночь с 12 на 13 января из города вывезено 21594 кубометра снега, что равно объему почти 1,5 тысячи грузовиков.

Всего этой зимой из столицы уже вывезено более 1,8 миллиона кубометров снега, для чего на снежные полигоны было совершено около 135 тысяч рейсов.

«В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее», - пояснили в акимате.


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