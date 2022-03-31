Почти 1,5 тысячи дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель и порывистый ветер со снегом бушевали прошлой ночью в столице. Коммунальные службы города беспрерывно в круглосуточном режиме очищают улицы, дороги и кварталы от снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Сегодня днем в снегоуборочных работах в столице задействовано почти 1000 единиц спецтехники и около 1500 дорожных рабочих. За прошедшую ночь с 29 на 30 марта коммунальные службы вывезли на снежные полигоны 1252 кубометров снега. Всего с начала зимнего периода по сегодняшний день из города вывезено более 4,4 млн кубометров снега.

Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В акимате отметили, что в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия, метель и порывистый ветер. Жителей просят быть осторожными, по возможности не выезжать в дальние поездки на автомобилях.