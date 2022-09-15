Почти 1,5 тыс. человек погибли в результате наводнений этого сезона в Пакистане
Согласно отчету, опубликованному NDMA во вторник вечером, среди погибших 18 детей и 10 женщин.
В наиболее пострадавшей провинции Синд на юге Пакистана погибли 44 человека. За ней следует провинция Белуджистан на юго-западе страны, где погибли восемь человек, еще шесть пострадали, говорится в докладе.
Кроме того, было разрушено 4453 дома, погибло 24 869 голов домашнего скота.
Согласно последним данным NDMA, общее число погибших в Пакистане в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона, начавшихся с середины июня, возросло до 1481 человека, еще 12 748 человек пострадали. Наряду с этим 1 755 281 дом был разрушен, примерно 908 137 голов домашнего скота погибли.
Сообщается, что спасены 179 281 человек, 541 134 человека в настоящее время живут в лагерях.
В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие NDMA, другие государственные учреждения, добровольцы и неправительственные организации.Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал наводнение в Пакистане «климатической бойней». Во время визита в пострадавшие районы он призвал мировое сообщество как можно скорее направить гуманитарную помощь Исламабаду. Власти Пакистана ранее просили выделить кредит на спасение людей, которые оказались в зоне бедствия, потеряли свои дома, лишены света, воды и еды. По словам Гутерриша, страна столкнулась с беспрецедентным испытанием.