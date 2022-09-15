Почти 1,5 тыс. человек погибли в результате наводнений этого сезона в Пакистане

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 54 человека погибли, еще шесть пострадали за последние сутки в Пакистане в результате наводнений, вызванных сильными муссонными дождями. Об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Согласно отчету, опубликованному NDMA во вторник вечером, среди погибших 18 детей и 10 женщин.

В наиболее пострадавшей провинции Синд на юге Пакистана погибли 44 человека. За ней следует провинция Белуджистан на юго-западе страны, где погибли восемь человек, еще шесть пострадали, говорится в докладе.

Кроме того, было разрушено 4453 дома, погибло 24 869 голов домашнего скота.

Согласно последним данным NDMA, общее число погибших в Пакистане в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона, начавшихся с середины июня, возросло до 1481 человека, еще 12 748 человек пострадали. Наряду с этим 1 755 281 дом был разрушен, примерно 908 137 голов домашнего скота погибли.

Сообщается, что спасены 179 281 человек, 541 134 человека в настоящее время живут в лагерях.

В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие NDMA, другие государственные учреждения, добровольцы и неправительственные организации.