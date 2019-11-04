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Почти 1,5 трлн тенге провели казахстанцы через платежные организации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о деятельности платежных организаций в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в регуляторе, на текущую дату, на территории Казахстана вправе оказывать платежные услуги 55 платежных организаций.
«За 9 месяцев 2019 года было рассмотрено 43 заявления платежных организаций для прохождения учетной регистрации. По итогам проведенной работы зарегистрированы 13 платежных организаций: ТОО «КАССА 24/7», ТОО «SilkSoftGroup», ТОО «WePay», ТОО «QazaqPay», ТОО «PayApp», ТОО «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)», ТОО «Процессинговое агентство - Казахстан», ТОО «Primuspay», ТОО «Payment Transfer», ТОО «PAYBOX.money», ТОО «Innoforce systems», ТОО «PayDala» и ТОО «Digitech Solution», - сообщил директор департамента платежных систем Национального Ерлан Ашыкбеков.
Данные платежные организации оказывают следующие виды платежных услуг: деятельность по приему наличных денег через платежные терминалы; деятельность в сфере электронных денег (реализация и обработка операций с использованием электронных денег); деятельность по приему и обработке операций посредством интернета и мобильного приложения.
По словам Е. Ашыкбекова, в рамках оказываемых платежных услуг платежные организации предоставляют сервис по оплате услуг операторов сотовой связи, оплате коммунальных услуг, налоговых платежей, погашения займов и т.д.
За рассматриваемый период через сервисы платежных организаций было проведено 334,6 млн платежей на сумму 1,46 трлн тенге - рост на 36% по сравнению за аналогичный период 2018 года.
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