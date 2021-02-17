Почти 1,5 миллиона казахстанцев работают более 40 часов в неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 1,5 миллиона человек в Казахстане работают более 40 часов в неделю. Из них более миллиона перерабатывают по требованию работодателей. Ради большего дохода на переработки согласились лишь чуть менее 270 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В третьем квартале 2020 года в РК числилось 8,7 млн занятых — на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 4,5 млн, или 51,8% от общего числа занятых в стране, — мужчины (−0,7%), 4,2 млн, или 48,2%, — женщины (−0,6%).

Наибольшее число занятых работает в сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов: 1,4 млн человек (−1,1%). Среди лидирующих сфер также отмечены сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2 млн человек, плюс 1,2%), образование (1,1 млн человек, плюс 0,2%) и промышленность (чуть менее 1,1 млн человек, минус 1,7%).

Почти 80% занятых в сфере горнодобывающей промышленности — мужчины. Мужчины преобладают также в сферах строительства (78,4%) и транспорта и складирования (76,7%), женщины — в сферах здравоохранения и социального обслуживания (73%), образования (72,4%) и предоставления услуг по проживанию и питанию (64,8%).

Почти 83% занятого населения работают 40 и менее часов в неделю: 7,2 млн человек (+2,4%). Оставшиеся 17,2% перерабатывают: почти 1,5 млн человек (−13,2%) работают 41 и более часов в неделю, из них 1,3 млн (−13%) — от 41 до 49 часов; 121,1 тыс. (−21,8%) — 50–59 часов; 64,1 тыс. человек (+1,7%) — 60 и более часов в неделю.

Из почти 1,5 млн занятых, работавших больше установленной продолжительности рабочего дня, 1 млн перерабатывали по причине требований, установленных работодателем. На переработки ради большего заработка пошли 269,2 тыс. человек, ещё 150 тыс. человек перерабатывали в связи с возникшей производственной необходимостью. 6 тыс. человек могли себе позволить переработки просто потому, что у них отсутствовали другие работа или занятие. Ещё 3,5 тыс. человек перерабатывали в связи с выполнением общественных обязанностей.

Число занятых казахстанцев, желающих сменить основную работу или занятие, уменьшилось за год на 0,8% и в третьем квартале 2020 года составило чуть менее 230 тыс. человек.

Чаще всего сменить работу хотели по причине низкого уровня оплаты труда или дохода: 65 тыс. человек. Ещё 62 тыс. человек желали работать по специальности. Также среди причин для смены работы или занятия назывались большое расстояние до работы (23,5 тыс. человек) и неблагоприятные условия труда (23,4 тыс. человек).