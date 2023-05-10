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Почти 1,5 кг золотых слитков задержали в аэропорту Шымкента

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 18:25
Почти 1,5 кг золотых слитков задержали в аэропорту Шымкента Фото: gov.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 1,434 кг металлических слитков желтого цвета задержали в аэропорту Шымкента у пассажира, вылетавшего в Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по г.Шымкент.

«04.05.2023 года при осуществлении таможенного контроля международного авиарейса DV 485 направлением Шымкент - Стамбул, сотрудниками таможенного поста «Ауежай Шымкент» совместно с военнослужащими пограничной службы отделения пограничного контроля «Шымкент» (Авиационный), при содействии службы авиационной безопасности аэропорта, осуществлено задержание металлических слитков желтого цвета (предположительно золото), весом 1,434 кг (один килограмм четыреста тридцать четыре грамма). На месте составлен протокол задержания», - говорится в сообщении ДГД.

Материалы и вещественные доказательства переданы в службу экономических расследований для принятия процессуального решения.


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