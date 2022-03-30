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Почти 1,4 млн тенге получили за сообщения о коррупции жители СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Марта 2022, 14:33
Почти 1,4 млн тенге получили за сообщения о коррупции жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поощрили семь человек за сообщение о фактах коррупции на общую сумму около 1,4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции, является одним из действенных механизмов в работе по борьбе с коррупцией.

«В Казахстане, согласно дифференцированной системе поощрения граждан, лицо, сообщившее о коррупции, в зависимости от суммы взятки или причиненного ущерба может получить 10% от суммы взятки после того, как будет вынесен обвинительный приговор. При этом максимальное вознаграждение может составить 4 000 МРП, то есть 12,2 млн тенге», - отметили в пресс-службе.

Жители региона могут сообщить о фактах коррупции в CALL-центр Антикоррупционной службы 1424 либо обратиться в территориальный департамент. Государством предусмотрены меры по защите лиц, сообщивших о фактах коррупции.

Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Регионы   Борьба с коррупцией  
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