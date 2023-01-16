Почти 1,4 млн человек затронули наводнения на Филиппинах, 28 погибли

211,9 тысячи перемещенных граждан находятся в 489 эвакуационных центрах. 14,1 тысячи человек заранее покинули свои дома, 11 травмированы. В 14 регионах зафиксировано более тысячи связанных с ударом стихии инцидентов - наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,3 тысячи домов на 2,41 млн песо ($43,8 тысячи). Ущерб, причрненный 156 инфраструктурным объектам, оценивается в 171,5 млн песо ($3,13 млн), сельскому хозяйству - в 299,7 млн песо ($5,47 млн). Наводнения повредили 231 дорогу и 55 мостов, нарушена работа 26 морских портов. В 58 городах были зафиксированы перебои с электроснабжением, в 34 оно уже восстановлено, в 9 муниципалитетах - проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

Занятия в учебных заведениях и работу на предприятиях приостановили в 554 городах и 134 муниципалитетах. Режим бедствия введен в 33 населенных пунктах. Правительством выделено 74,2 млн песо ($1,35 млн) для помощи.