Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Почти 1,2 млн человек вакцинировались Pfizer в Казахстане
8 Июня 2022 10:26

Почти 1,2 млн человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

7 июня 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

первым компонентом - 1 197 644 человек,

вторым компонентом – 1 070 186 человек.

Из них первой дозой привиты:

подростки – 859 241,

беременные женщины – 40 595,

кормящие женщины – 143 485.

Второй дозой вакцинировались:

подростки – 814 769,

беременные женщины – 36 454,

кормящие женщины – 132 251.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 человек.


Читайте также
Более 100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
Еще десять человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Семнадцать человек заболели КВИ за сутки в Казахстане
Казахстан отменил требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы с 8 июня
Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Более 850 тыс. казахстанских подростков получили вакцину от коронавируса
Число выздоровевших от КВИ казахстанцев выросло почти до 1,3 млн
Десять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Лента новостей

Архив