17:13
8 Июня 2022 10:26
Почти 1,2 млн человек вакцинировались Pfizer в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
7 июня 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:
первым компонентом - 1 197 644 человек,
вторым компонентом – 1 070 186 человек.
Из них первой дозой привиты:
подростки – 859 241,
беременные женщины – 40 595,
кормящие женщины – 143 485.
Второй дозой вакцинировались:
подростки – 814 769,
беременные женщины – 36 454,
кормящие женщины – 132 251.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 человек.
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