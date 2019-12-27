Почетный ветеран органов внутренних дел Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе близ Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение близ Алматы, был председатель президиума Республиканского общественного объединения «Совет генералов» Рустем Кайдаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Министр внутренних дел, а также личный состав МВД выражают искренние соболезнования родным и близким Рустема Есимхановича.
Рустем Кайдаров - генерал-майор юстиции прошел путь от рядового следователя до первого заместителя министра внутренних дел.
Рустем Есимханович внес значительный вклад в становление и развитие казахстанской полиции, борьбу с преступностью и охрану правопорядка. Воспитал немало сотрудников правоохранительной системы, которые достойно несут службу на руководящих должностях в разных регионах страны.
«Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал активно участвовать в общественной жизни, внося вклад в дело сохранения и приумножения традиций, патриотического и нравственного воспитания молодого поколения казахстанских полицейских.
Трагическая гибель почетного ветерана МВД Кайдарова Рустема Есимхановича является невосполнимой утратой для всей правоохранительной системы нашей страны», - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.
Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.
- Его состояние стабильное - вице-министр о младенце, которого спас полицейский
- Купивших билеты через авиакомпанию Bek Air пассажиров примут в Qazaq Air
- Как полицейский спасал младенца на месте крушения самолёта под Алматы
- Почти 1000 человек задействованы в спасательной операции после крушения самолета близ Алматы
- Крушение самолета под Алматы: 47 человек находятся в больницах
- Авиакатастрофа под Алматы – хронология событий
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана