Почетный ветеран органов внутренних дел Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение близ Алматы, был председатель президиума Республиканского общественного объединения «Совет генералов» Рустем Кайдаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Министр внутренних дел, а также личный состав МВД выражают искренние соболезнования родным и близким Рустема Есимхановича.

Рустем Кайдаров - генерал-майор юстиции прошел путь от рядового следователя до первого заместителя министра внутренних дел.

Рустем Есимханович внес значительный вклад в становление и развитие казахстанской полиции, борьбу с преступностью и охрану правопорядка. Воспитал немало сотрудников правоохранительной системы, которые достойно несут службу на руководящих должностях в разных регионах страны.

«Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал активно участвовать в общественной жизни, внося вклад в дело сохранения и приумножения традиций, патриотического и нравственного воспитания молодого поколения казахстанских полицейских.

Трагическая гибель почетного ветерана МВД Кайдарова Рустема Есимхановича является невосполнимой утратой для всей правоохранительной системы нашей страны», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.