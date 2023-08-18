Почетный связист Казахстана Виктор Лефтер: Космическая связь – это нервы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2022 год для коллектива АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), который обеспечивает работу космической системы связи (КСС) и вещания «Kazsat», был успешным, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По итогам 2022 года АО «РЦКС» получил чистую прибыль в размере 1,61 млрд.тенге. В бюджет страны в виде дивидендов было перечислено 1,12 млрд. тенге.

Национальная космическая система связи и вещания Казахстана в составе двух космических аппаратов «Kazsat-2», «Kazsat-3», наземных комплексов управления спутниками «Акколь» и «Коктерек» продолжает работу в штатном режиме.

Эти успехи, безусловно, связаны с именем первого руководителя РЦКС, почетного связиста Казахстана Виктора Лефтера. Сегодня, в день своего 70-летнего юбилея, руководитель научно- технического совета АО «РЦКС» рассказал о том, как почти 20 лет назад создавался Республиканский центр космической связи, о том, какое значении имеет космическая связь для развития экономики и обеспечения информационной независимости страны.

- Виктор Дмитриевич, Вас заслуженно называют основателем космической связи Казахстана. Как Вы сами воспринимаете этот статус?

- Ну, во-первых, идея создания 2004 год космической связи в Казахстане принадлежит не мне, а руководству нашей страны. Более того, «основатель космической связи» – это, наверное, громко звучит. Я, скорее всего, участник этой большой программы. Связь была создана и до меня, просто именно космического отраслевого направления в Казахстане действительно не было. В стране, на территории которой находится космодром Байконур, есть свои казахские космонавты, а космической связи не было. Это была новая стратегическая задача государства, крайняя необходимость для страны, занимающей по территории девятое место в мире. Ведь невозможно было в каждую деревню, каждый населенный пункт подать оптику или какой-то другой вид связи – это затратно, а космическая связь эти вопросы решает. Буквально в любую точку Казахстана можно подать любой сигнал, получить какие-то программы телевидения, радио, все, что требуется для информационного поля страны.

- Вы сегодня отмечаете большой юбилей. И обычно принято подводить итоги. Что для Вас было главным?

- Ну, наверное, главное еще не свершилось, я так думаю. Это просто этапы жизни. Так получилось, что я работал в отрасли связи: в проектно-конструкторском отделе областного управления связи, пришлось поработать и в государственной инспекции связи. Это очень ответственная, занимательная и увлекательная работа, требующая больших технических знаний. И когда мне предложили заняться вопросами космической связи, конечно же, я растерялся, думаю: «Почему именно я? Почему, вдруг, должен это возглавить?». Первое время поволновался, а потом некогда было, возникло было сразу много задач: и создание аппарата, и предприятия, наземных объектов. Масса вопросов была. Я могу уверенно сказать, что один, сам по себе, я бы никогда этого не сделал. Нужно было общее понимание в стране, поддержка уровня наших министерств, руководителей ведомств, которые были причастны к решению этой важной задачи. И это действительно впервые - создание космической системы связи, наличие которой является одним из важных показателей состоятельности государства.

В то время мы пользовались услугами иностранных государств, что было неудобно для нас, и когда мы полностью освободились от иностранных услуг, все встало на свои места. Многим, это, конечно, не очень нравилось. Все понимаете, что даже космические аппараты делали с точкой прицеливания космической связи на центр Казахстана. А когда начали сами решать эти вопросы, то это вызывало некоторое недоумение. Думали: «Куда вы денетесь? У вас не получится». Но, тем не менее, эта космическая связь работает, приносит доходы государству. Можно просто представить отключение на одну-две минуты, и все. И телефон будет красным. Связь – это нервы государства, насколько они сильны и крепки, настолько это определяет состоятельность государства в целом.

- Вы говорите «нервная система» государства, а как это Вам представляется?

- Представьте себе, что сейчас нужно срочно визуализировать материал в Актау. Кому-то надо ехать смотреть, время, затраты, а это моментально решается. Сейчас вот видеоконференции проводят. Могу привести пример, что решала связь во время пандемии. Карантин, все вопросы решались на удаленке через интернет. Представьте себе, если бы интернет, не работал, то школы, предприятия. учреждения перестали бы функционировать, это был бы хаос, фактически страшный экономический коллапс. А связь это все определила. Наличие связи – мощнейшее состояние, качественное, надежное.

Сейчас разговор идет уже о том, что не хватает каналов цифровых, скоростей передачи интернета. Считаю, что надо разумно подходить в той части, что состояние экономики страны не может быть завязано на том, что мы не можем вытянуть. Нужно поэтапно переходить на новые технологии. Потому что какая-то часть населения еще не готова. Например, в отдаленных селах, кроме необходимости обеспечения высокой скорости интернета, есть более жизненно важные вещи, как недостаток воды, продуктов, хороших дорог. Все это нужно в совокупности приводить в соответствие. Если в деревне есть два-три компьютера, а в них нет интернета – это очень плохо. Надо доводить. А для школ и образовательных учреждений это крайняя необходимость, а у госорганов все это по умолчанию должно быть.

- Как Вы оцениваете состояние нашей космической связи?

- Состояние космической связи – действующее, работает в штатном режиме. Как известно, рабочий ресурс спутника «KazSat-2» продлен до 2026 года, «KazSat-3» будет функционировать до 2029 года. Но надо не забывать, что космический аппарат, как всякое железо, набитое электроникой, может иметь сбои. Но, благодаря профессионализму и опыту инженеров, они на сегодняшний день не очень влияют на качество.

Можете гордиться теми людьми, коллективом, который Вы вырастили и создали?

- Очень хороший вопрос. Самое ценное и дорогое на сегодняшний день – сотрудники и специалисты. Мы много раз говорили, что это штучные ребята. Потому что не всем дано управлять космическими аппаратами, решать эти задачи. Это должны быть самоотверженные и влюбленные люди. Если ты не любишь свое дело, то не надо им заниматься просто. Это актуально. Нужно стремиться всегда расширять свои знания, потому что «я умею» - этого уже недостаточно, нужно постоянно совершенствоваться, потому что технический прогресс такой, что за ним сложно угнаться. Видите, последние аппараты Илона Маска. Вроде, там низколеты, и для Казахстана это все новое будущее, потому что нужно это надо сейчас проходить, и, может быть, создавать эти аппараты. На месте нельзя стоять.

Кадры – это самое главное для нас. Основной костяк работает в основном центре космической связи «Акколь», часть инженеров в резервном центре управления спутниками «Коктерек». Третья часть – административная, обеспечивающая работу этих центров, контакты с операторами связи, потребителями наших услуг, в том числе и за рубежом. Очень приятно, когда в коллектив прихоодят молодые ребята, которые заканчивают наши казахстанские вузы с прекрасными знаниями. Знания, полученные в вузе – это лишь содержание в голове, а его нужно показывать в виде результата.

- Вы 15 лет возглавляли коллектив, и практически 100 процентов ребят, которые пришли в первый день, работали на местах. Как это Вам удавалось? Чем Вы их заинтересовывали, не только романтикой космоса, наверное?

- Это было абсолютно новое дело. К нам приходило очень много желающих, у которых глаза горели. Но, вы знаете, мы делали отбор. На первом этапе около 1000 человек пришло, а отобрали мы около 70. К концу первого курса обучения осталось 60, а потом 30. Потому что космос не позволяет дилетантства, легкого хода и не прощает ошибок. Нужны были хорошие знания. Многие из ушедших просто не сочли нужным заниматься дальше, думали, что они все знают. Многие просто по определенным обстоятельствам решили не заниматься этим дальше.

Большинство, которые пришли, они остались и работают. Но, к сожалению, или к счастью, ребята, которые пришли первыми, у них уже и дети закончили вузы, уже есть и определенная социальная политика, хотят жить в больших городах, чтобы дети учились в хороших школах. Это закономерность, и от нее никуда не денешься. Но у нас есть несколько династий уже: папа пришел, теперь и сын пришел работать. Условия для работы и жизни для наших специалистов в Центре космической связи «Акколь», считаю, просто замечательные . Многоквартирный четырехэтажный дом для сотрудников находится прямо в лесу, недалеко от места работы. Такое красивое место. Космический дом в лесу. Жизнь, космос, работа, природа – все это вместе сплетается, и это здорово.

- Насколько я знаю, все инженеры и сотрудники в центральных офисах, относятся к спутникам KazSat -2, KazSat -3 как к живым существам. Называют их как своих детей «KazSat -ик». А Вы как их называете?

- Абсолютно точно так же, «KazSat-ик», как живое существо, потому что 24 часа в сутки мы контролируем работу его аппарата. Как говорится, и пульс, и давление, и состояние, проверяем, «улыбается» или «не улыбается», какой стороной на нас смотрит – в общем, все параметры жизнеобеспечения аппарата проверяем, как живой организм. Космический аппарат связи - это думающий аппарат, и он не один, их у нас два . Инженеры , которые работают в центре управления полетами, и в центре мониторинга связи, переживают, конечно. Нашему коллективу пришлось пережить тяжелые моменты потери первого спутника, поэтому мы понимаем, что может быть случиться и знаем, как выходить из таких ситуаций.

Сегодня я еще раз хотел бы подчеркнуть, что успех РЦКС принадлежит, в первую очередь, самому коллективу. Коллективу единомышленников, профессионалов, людей, понимающих какую ответственную и важную задачу он выполняет. Это полное, 100% предоставление услуг космической связи для операторов Казахстана, обеспечение информационной независимости государства, реальный вклад в экономику страны. По итогам 2022 года общий доход от эксплуатации космической системы связи и вещания «Kazsat» составил 7,42 млрд. тенге, в бюджет страны перечислено налогов более 1,4 млрд.тенге.