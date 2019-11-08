Почетный консул РК в Свеаланде: Прогресс может быть достигнут только в открытом обществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор Вадим Кесслер - глава департамента молекулярных наук Шведского университета сельскохозяйственных наук, почетный консул РК в регионе Свеаланд выразил свое мнение по поводу Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент РК уже в заглавии своего Послания под названием «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», указал важную цель в демонстрации своего видения развития государственного устройства и социальных отношений в стране. Модернизация и прогресс в стране могут быть достигнуты только в открытом обществе, объединенном общим пониманием целей, поставленных в развитии, и предложенных подходов к достижению этих целей. Ясно, что для продвижения вперед необходимо вложить особые меры, и поэтому для достижения результата работа Национальной комиссии по модернизации, созданной первым Президентом Казахстана, должна быть возобновлена», - считает Вадим Кесслер.

По его словам, важное внимание уделяется открытию и созданию инфраструктуры, гражданскому обществу, постоянному диалогу между правительством и гражданами.

«Ясно, что гражданский диалог необходимо вести на дискуссионном форуме в парламенте. Поэтому создание и укрепление конструктивных политических партий и движений является необходимой мерой. Очень важно, что Президент заявил о необходимости многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Общественный диалог необходимо поддерживать на всех уровнях. Абсолютно верно, что жалобы должны быть удовлетворены властями, принимающими меры на месте, и не должны каждый раз передаваться Президенту для принятия соответствующих мер», - отметил Кесслер.

Он отметил, что идея повышения эффективности государства за счет сокращения числа госслужащих и увеличения доли молодого поколения особенно интересна.

«Создание условий для мирного и организованного выражения мнений среди населения является проблемой, которую, безусловно, необходимо решить. Также крайне важно, чтобы Президент обратил внимание на необходимость создания общественного консенсуса с межэтническим согласием и межрелигиозным пониманием», - добавил профессор.

По мнению В. Кесслера, создание диалога между гражданами и Правительством требует специального функционального механизма для разрешения разногласий и предоставления гражданам возможности обжаловать решения.

«Президентом РК была предложена очень подробная и тщательно разработанная программа для достижения успеха в экономическом развитии. Было предложено много практических шагов по отказу от сырьевого менталитета и диверсификации экономики, повышению отдачи от квазигосударственного сектора, эффективному малому и среднему бизнесу, что станет прочной основой для развития городов и деревень, поддержке отечественного бизнеса на международных рынках, развитой сельскохозяйственной отрасли, справедливому налогообложению и разумному финансовому регулированию, эффективному использованию Национального фонда и общему повышению заработной платы», - отметил спикер.

«В целом, обращение является очень вдохновляющим и убедительным, показывая, что страна получила мудрого и влиятельного лидера, намеревающегося преуспеть в его роли в приведении страны к успеху в ее развитии», - заключил профессор, почетный консул Республики Казахстан в регионе Свеаланд.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Фото: internt.slu.se