Почетный караул, бесконтактные концерты: акмолинцы отметили День Победы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Победы ветеранов Великой отечественной войны в городе Кокшетау поздравили бесконтактными концертами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В некоторых дворах города Кокшетау с раннего утра 9 Мая звучали песни фронтовых лет. Так в праздничный день решили поздравить ветеранов ВОВ бесконтактными концертами творческие коллективы областного центра, духовой оркестр Акмолинской областной Филармонии им. Үкілі Ыбырая, балетная студия «Арабеск», ДК «Достар» и вокальная группа департамента полиции Акмолинской области.

По информации управления культуры, архивов и документации региона, на сегодняшний день в Кокшетау проживают шесть ветеранов: Казимир Беймарт, Василий Горбонос, Асылбек Давлетов, Саттар Джаканов, Ескожа Итжанов и Валентина Мазурова.

Так, замечательный концерт подготовили сотрудники полиции вместе с творческим коллективом ДК «Достар» для ветерана ВОВ Асылбека Давлетова, исполнив песни военных лет под окнами фронтовика.

«Несмотря на пасмурную погоду, настроение собравшихся было отличным. Услышав знакомые всем мелодии, во двор выглянули соседи ветерана, их дети и внуки. Всем хотелось насладиться концертом и погрузиться в атмосферу праздника. Проникновенные голоса артистов глубоко тронули всех присутствующих, напомнили ветерану о боевых подвигах и о любви, которая вела к победе», - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.

Асылбек Давлетов родился в селе Альжанка (колхоз им. Сталина) тогда еще Арыкбалыкского района Кокчетавской области. В 1941 году после окончания 8 классов устроился в колхоз разнорабочим, но мирное время для всех закончилось в одночасье… Ушли на фронт отец Джази Давлетов и два старших брата. Все трое пали смертью храбрых. В феврале 1943 года призвали в армию и 17-летнего Асылбека. Он воевал на Карельском, третьем Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. За свои заслуги в годы войны был награжден Орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу». После войны Асылбек Джазиевич лично принимал участие в поиске останков 44 бойцов, погибших в бою с финнами в 6-7 км юго-восточнее города Лоймолы.

В завершение концерта фронтовик поблагодарил всех за внимание и заботу и исполнил свою любимую песню.

Между тем, у мемориала вечного огня в Кокшетау стоял почетный караул школьников. Многие горожане пришли в этот день к мемориалу с цветами, чтобы почтить память своих родных, погибших на той войне.

«Наш дядя погиб во время войны. Пропал без вести. Мы нашли потом его данные через интернет. Как оказалось, он сгорел в танке в Германии», - поделилась жительница Кокшетау Любовь Гонтаренко, которая в этот день также пришла возложить цветы к вечному огню в областном центре.

Напомним, в День Победы в Сандыктауском районе Акмолинской области состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны