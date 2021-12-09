Почётными гражданами Павлодарской области стали семь человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области семерым людям присвоили звания почётных граждан. Глава ТОО имени Абая Николай Миллер сравнил полученный знак почётного гражданина региона с наградой 52-летней давности, когда во время службы на атомной подводной лодке провёл в Саргассовом море больше полугода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня Независимости ветеранам государственной службы, системы здравоохранения, общественной деятельности и сельского хозяйства вручили знаки отличия. С присвоением почётного звания аксакалов поздравил глава региона Абылкаир Скаков», - рассказали в пресс-службе акима Павлодарской области.

Решением павлодарского областного маслихата в этом году звание почётного гражданина региона присвоили семерым жителям: ветеранам труда Кенже Кенесбаеву и Михаиле Парипсе, государственному и политическому деятелю Асхату Кузекову, известным аграриям Николаю Миллеру и Зейнолле Салменбаеву, ветерану здравоохранения Болату Оразгалиеву и ветерану государственной службы Кульжан Ахметовой.

«Все вы являетесь участниками становления современного Казахстана, - сказал аким Павлодарской области к участникам церемонии. - Благодаря вашим опыту и профессионализму мы смогли взрастить новое поколение казахстанцев, укрепить наши аграрный и промышленный секторы, а также социальную сферу региона. По сей день вы работаете над тем, чтобы сохранить общественное согласие и развивать гражданский сектор. Мы искренне благодарны вам за это».

Глава крупного крестьянского хозяйства ТОО имени Абая Николай Миллер сравнил полученный знак почётного гражданина региона с другой своей наградой 52-летней давности. Во время службы на атомной подводной лодке будущий павлодарский фермер провёл в Саргассовом море больше полугода, за что и был отмечен командованием.

«Несмотря на свои 73 года, с поля боя сельского хозяйства я не ухожу, - заверил Н. Миллер. - Сделаю всё возможное, чтобы воплотить в жизнь то, что обещал землякам и руководству нашей области. Сегодня мы работаем над запуском опытной станции, а через пять лет, надеюсь, уже будем получать по 100 тонн молока ежедневно».

За присвоение почётного звания земляков поблагодарил и ветеран системы здравоохранения региона Болат Оразгалиев.

«Спасибо за то, что не забываете об аксакалах, - сказал он. - Эта награда только для нас. Надеюсь, она станет примером для наших детей и внуков. Желаю всем нашим землякам крепкого здоровья и счастья! Пусть в нашей стране все будет хорошо!».

Звание почётного гражданина Павлодарской области присваивается только после рассмотрения каждой кандидатуры специальной комиссией. Этого звания удостоены 80 человек.

Фото Нургалыма Серикбаева.