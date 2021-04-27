Почетному консулу Казахстана в Португалии вручили патент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча директора департамента консульской службы МИД Казахстана Бауыржана Акатаева с вновь назначенным почетным консулом Казахстана в Португалии Жиль Фернандо Тайниа Виейра, в рамках которой ему был вручен официальный документ о назначении – патент почетного консула РК.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Б. Акатаев указал на важность активной деятельности почетного консула по налаживанию и углублению сотрудничества двух стран в торгово-экономическом и инвестиционном секторах.

С учётом сложной эпидемиологической ситуации в мире, собеседнику были даны конкретные рекомендации о деятельности почетного консульства по защите прав и интересов физических и юридических лиц Казахстана на территории Португалии, оказанию необходимого содействия казахстанским гражданам в форс-мажорных и чрезвычайных ситуациях, а также по широкому кругу вопросов консульской службы.

Почетное консульство – учреждение, возглавляемое почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.