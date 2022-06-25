25 Июня 2022 19:38

Почетное консульство РК открыли в еще одном городе Польши

БЕЛОСТОК. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Польшей в административном центре Подляского воеводства Польши, городе Белостоке открылось Почетное консульство Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Почетным консулом назначен ректор Высшей экономической школы в Белостоке, председатель наблюдательного совета Агентства регионального развития, профессор Александр Прокопюк.

В торжественной церемонии открытия представительства приняли участие Посол Казахстана Алим Кирабаев, руководители местной региональной администрации – маршалок Артур Косицкий и воевода Богдан Пашковский, депутат Европейского парламента Кароль Карский, директор Восточного департамента МИД Польши Михал Гродзкий, почетные консулы Казахстана, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, ректора и профессора высших учебных заведений, а также представители деловых кругов и СМИ региона.

В своем выступлении А. Кирабаев подчеркнул, что в свете реализуемых в Казахстане системных реформ деятельность Почетного консульства даст дальнейший импульс развитию и расширению казахстанско-польского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах во благо народов наших стран. Основные усилия будут направлены на оказание содействия казахстанским гражданам и обеспечение защиты их прав и интересов, а также на развитие взаимодействия между регионами Казахстана и Польши.

А. Прокопюк выразил признательность за доверие, оказанное ему Правительством Казахстана.

«Казахстан является бесспорным лидером социально-экономических изменений в Центральной Азии и признан наиболее стабильным государством в этом регионе. Власти страны поощряют предпринимателей к привлечению инвестиций в разные сектора экономики, в частности, в сельское хозяйство, информационные технологии, фармацевтическую промышленность и возобновляемые источники энергии. Казахстан принимает необходимые меры в целях защиты иностранных инвесторов, а также компаний с иностранным капиталом в стране. Правительство страны проводит политику, направленную на экономическое развитие, в перспективе Казахстан планирует войти в число 30 самых развитых стран мира. Со своей стороны, приложу все усилия для укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Польшей», – заявил он.

Представитель МИД Польши М. Гродзкий подчеркнул, что Казахстан является одним из значимых экономических партнеров Польши в Центральной Азии и выразил поддержку польской стороны в реализации масштабных реформ, проводимых Казахстаном.

Руководителями местной региональной администрации было отмечено, что Почетное консульство открывает большие перспективы для развития культурно-гуманитарных и экономических связей между Польшей и Казахстаном в целом и отдельными регионами в частности.

Расположение Почетного консульства не случайно. В силу своего географического положения Белосток является крупнейшим транспортным центром на востоке Польши, а также важнейшим культурным центром Подляского воеводства. В высших учебных заведениях Подляского и Люблинского воеводств, входящих в сферу ответственности Почетного консульства в Белостоке, обучаются свыше 200 казахстанских студентов.

В настоящее время в Польше функционируют 5 почетных консульств Республики Казахстан в Гданьске, Вроцлаве, Кракове, Катовице и Белостоке.