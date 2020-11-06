Почетное консульство Казахстана открыли в Рустави

РУСТАВИ. КАЗИНФОРМ – В грузинском городе Рустави открылось Почетное консульство Казахстана с консульским округом, охватывающим регионы Квемо-Картли и Мцхета-Мтианети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В торжественном мероприятии приняли участие Посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов, заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, мэр Рустави Ираклий Табагуа, а также представители местных общественно-политических и деловых кругов.

Открывая церемонию, посол отметил, что открытие Почетного консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно прошли этап становления отношений и вышли на качественно другой уровень, наполняя договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.

Почетный консул Казахстана в Рустави Георгий Джахуташвили в своем выступлении заверил, что возглавляемый им офис будет оказывать полное содействие развитию экономических, культурных, спортивных, образовательных связей между Казахстаном и Грузией. По его словам, казахстанские граждане и юридические лица смогут получить помощь в защите своих прав и интересов, а также всестороннее содействие в случае пребывания в затруднительной ситуации, что весьма важно в условиях пандемии COVID-19 и существующих карантинных ограничений.

Почетное консульство должно также стать новым информационным центром для грузинских граждан, интересующихся современным Казахстаном.