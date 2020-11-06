Почетное консульство Казахстана открыли в Рустави
РУСТАВИ. КАЗИНФОРМ – В грузинском городе Рустави открылось Почетное консульство Казахстана с консульским округом, охватывающим регионы Квемо-Картли и Мцхета-Мтианети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В торжественном мероприятии приняли участие Посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов, заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, мэр Рустави Ираклий Табагуа, а также представители местных общественно-политических и деловых кругов.
Открывая церемонию, посол отметил, что открытие Почетного консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно прошли этап становления отношений и вышли на качественно другой уровень, наполняя договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.
Почетный консул Казахстана в Рустави Георгий Джахуташвили в своем выступлении заверил, что возглавляемый им офис будет оказывать полное содействие развитию экономических, культурных, спортивных, образовательных связей между Казахстаном и Грузией. По его словам, казахстанские граждане и юридические лица смогут получить помощь в защите своих прав и интересов, а также всестороннее содействие в случае пребывания в затруднительной ситуации, что весьма важно в условиях пандемии COVID-19 и существующих карантинных ограничений.
Почетное консульство должно также стать новым информационным центром для грузинских граждан, интересующихся современным Казахстаном.
- Убийство 16-летнего казахстанца в Польше: задержан подозреваемый
- Очередной рекорд: в Грузии за сутки выявлено 2 775 случаев коронавируса
- Посол Казахстана вручил верительные грамоты Султану Омана
- Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызстана
- В Грузии установлен новый рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом
- Третье за сутки землетрясение произошло на западе Грузии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана