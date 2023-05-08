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Почетное консульство Казахстана открыли в грузинском городе Гори

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 18:22
Почетное консульство Казахстана открыли в грузинском городе Гори Фото: пресс-служба МИД РК.

ГОРИ. КАЗИНФОРМ – Состоялась торжественная церемония открытия Почётного консульства Казахстана в одном из самых древних городов Грузии – Гори, с консульским округом в историко-географическом крае Шида Картли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На мероприятии присутствовали представители министерства иностранных дел Грузии, исполнительной власти, академических и деловых кругов региона Шида Картли.

Посол Казахстана Малик Мурзалин отметил, что данное назначение является очередным свидетельством высокого уровня казахстанско-грузинских отношений и сохранения курса на их укрепление. «В этом процессе Почётному консулу отводится важная роль, прежде всего в развитии деловых, культурно-гуманитарных, спортивных и туристических связей. Приоритетное внимание при этом, безусловно, должно уделяться помощи казахстанским гражданам и представлению их интересов в Грузии, проведению различных совместных мероприятий», – сказал он.

В свою очередь губернатор региона Шида Картли Михаил Шакулашвили поблагодарил казахстанскую сторону за решение об открытии Почётного консульства в столице его региона в Гори. Он заявил, что данное учреждение будет способствовать расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и научно-культурного обмена между регионами и городами двух республик.

Почётным консулом в Гори назначен известный грузинский предприниматель Иракли Какаладзе, который долгое время жил в Караганде. Стоит отметить, что это четвёртое почётное консульство Казахстана в Грузии.


МИД РК   Грузия  
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