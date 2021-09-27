Почему журналистов не впускают в здания госорганов на фоне послабления карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему журналистов и представителей СМИ не впускают в здание Правительства, Парламента и других государственных органов на фоне послабления карантинных ограничений, ответил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты в ходе пресс-конференции в Правительстве спросили, почему все еще не разрешают журналистам входить в здания государственных органов, учитывая, что в стране разрешили проводить массовые офлайн-мероприятия и тои.

«Сначала хочу напомнить, что Нур-Султан еще находится в «красной зоне». Вы знаете, что в отношении разрешения проведения различных мероприятий, торжественных в том числе, очень много обращений сферы малого и среднего бизнеса. Что касается допуска журналистов в госучреждения, хотел прояснить, что сегодня ограничения доступа к информации для журналистов и рядовых казахстанцев нет. При этом карантинные ограничения на личное присутствие журналистов не являются цензурой и препятствованием доступу к информации. Все проводимые мероприятия в Правительстве, Парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, несмотря на стабилизацию ситуации, все санитарные требования - а именно, социальную дистанцию, масочный режим - никто еще не отменял,

«Поэтому сегодня министры принимают участие на совещаниях в режиме видеоконференции, контакты сегодня минимизированы. В целом, доступ к информации не ограничивается сегодня лишь очной встречей, есть масса других возможностей – это письменные запросы, это прямые обращения журналистов, а также онлайн-встречи и брифинги, на которых мы с вами не раз уже встречались», - считает заместитель Премьер-Министра.

«Обратная связь посредством электронного Правительства. Поэтому те вопросы, которые вы озвучили, вопрос стоит безусловно на повестке дня, сегодня прорабатывается вопрос о проведении офлайн-брифингов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Отмечу, что доступ будет обеспечен для журналистов с «зеленым», безопасным статусом Ashyq», - отметил Ералы Тугжанов.



