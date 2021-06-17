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    22:30, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Почему женщины вступают в брак с осужденными – объяснили специалисты СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В колониях Северо-Казахстанской области с начала года заключили 10 браков между осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в колонии-поселении, которая является учреждением минимальной безопасности, заключили два брака.

    «В феврале - между Динарой и Сабитом. Они оба являются осужденными нашего учреждения. Познакомились они тоже здесь. Регистрация брака положительно повлияла на осужденных, на их поведение. Появились совместные цели, планы на будущее, освободиться и стать достойными гражданами нашей страны. Они послужили примером и для другой пары осужденных Натальи и Руслана, которые заключили брак в мае», - рассказала старший инспектор группы специального учета Ольга Рогачева.

    Она добавила, что заключение брака в местах лишения свободы не редкость. Во многих исправительных учреждениях браки даже поощряются. Они дисциплинируют заключенного и мотивируют на досрочное освобождение.

    «Причиной браков, чаще всего, является запрет на свидания с лицами, которые не являются родственниками. Немногие готовы ждать несколько лет. Одна из причин, по которой невесты вступают в брак с осужденным - разница в правах гражданской и официальной жены. Первая имеет право только на краткосрочные свидания в присутствии сотрудников учреждения, вторая - на длительные», - пояснила О. Рогачева.

    Отношения осужденные выстраивают либо по переписке, либо женятся на тех, с кем встречались еще на свободе, либо находят друг друга, будучи осужденными и отбывающими наказание в учреждении минимальной безопасности. В таких учреждениях могут содержаться осужденные мужчины и женщины.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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