Почему женщины вступают в брак с осужденными – объяснили специалисты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В колониях Северо-Казахстанской области с начала года заключили 10 браков между осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, в колонии-поселении, которая является учреждением минимальной безопасности, заключили два брака.

«В феврале - между Динарой и Сабитом. Они оба являются осужденными нашего учреждения. Познакомились они тоже здесь. Регистрация брака положительно повлияла на осужденных, на их поведение. Появились совместные цели, планы на будущее, освободиться и стать достойными гражданами нашей страны. Они послужили примером и для другой пары осужденных Натальи и Руслана, которые заключили брак в мае», - рассказала старший инспектор группы специального учета Ольга Рогачева.

Она добавила, что заключение брака в местах лишения свободы не редкость. Во многих исправительных учреждениях браки даже поощряются. Они дисциплинируют заключенного и мотивируют на досрочное освобождение.

«Причиной браков, чаще всего, является запрет на свидания с лицами, которые не являются родственниками. Немногие готовы ждать несколько лет. Одна из причин, по которой невесты вступают в брак с осужденным - разница в правах гражданской и официальной жены. Первая имеет право только на краткосрочные свидания в присутствии сотрудников учреждения, вторая - на длительные», - пояснила О. Рогачева.

Отношения осужденные выстраивают либо по переписке, либо женятся на тех, с кем встречались еще на свободе, либо находят друг друга, будучи осужденными и отбывающими наказание в учреждении минимальной безопасности. В таких учреждениях могут содержаться осужденные мужчины и женщины.



