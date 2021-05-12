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    17:49, 12 Май 2021 | GMT +6

    Почему женщинам отказывают в получении квоты на ЭКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС» Лаззат Шоманова в ходе онлайн пресс-конференции пояснила, почему женщинам отказывают в получении квоты на ЭКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Женщинам в получении квоты на экстракорпоральное оплодотворение могут отказать в нескольких случаях: если есть врожденные или приобретенные аномалии матки или маточных труб, соматические, онкологические заболевания, острые воспалительные заболевания, которые надо вылечить. Пациенты при этом по месту прикрепления обращаются в поликлинику. Если врачи понимают, что все терапевтические возможности для обычной беременности исчерпаны, то женщин начинают направлять на экстракорпоральное оплодотворение», - пояснила Ляззат Шоманова.

    Для этого женщину регистрируют в специальном реестре, потом в течение 12 месяцев ее готовят, собирают соответствующую документацию, а затем направляют документы в региональную комиссию по определению и направлению на высокотехнологические медицинские услуги.

    «Фонд заключил договоры с 19 поставщиками медицинских услуг, которые оказывают услугу ЭКО, 18 из которых – частные. Названия всех организаций размещено на странице фонда. Пациенты, которые должны получить квоту на ЭКО, могут выбрать любую из этих организаций. У них есть право выбора», - добавила директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС» Лаззат Шоманова.

    Отметим, что в этом году запланировано 7 тысяч циклов ЭКО на предварительную сумму 6,2 млрд тенге.



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