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    11:46, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Почему затянулось расследование катастрофы самолета «Бек Эйр», ответил Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину затягивания расследования авиакатастрофы с авиакомпанией «Бек Эйр» в Алматы назвал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время мы ожидаем получение заключения по расследованию авиакатастрофы с авиакомпанией «Бек Эйр» в Алматы. К сожалению, данная трагедия вскрыла серьезные нарушения в соблюдении стандартов по безопасности авиакомпании. Объективно расследование затянулось из-за ограничений, связанных с пандемией», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

    Министр пояснил, что международные эксперты не смогли своевременно прибыть в Казахстан для работы, тогда как там требовалось постоянное посещение.

    «В целях беспристрастной и объективной проверки, согласно международной практике, мы не имеем права комментировать ход расследования катастрофы, пока компетентные органы не дадут заключений», - добавил Бейбут Атамкулов.



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