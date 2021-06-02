Почему затянулось расследование катастрофы самолета «Бек Эйр», ответил Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину затягивания расследования авиакатастрофы с авиакомпанией «Бек Эйр» в Алматы назвал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время мы ожидаем получение заключения по расследованию авиакатастрофы с авиакомпанией «Бек Эйр» в Алматы. К сожалению, данная трагедия вскрыла серьезные нарушения в соблюдении стандартов по безопасности авиакомпании. Объективно расследование затянулось из-за ограничений, связанных с пандемией», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр пояснил, что международные эксперты не смогли своевременно прибыть в Казахстан для работы, тогда как там требовалось постоянное посещение.

«В целях беспристрастной и объективной проверки, согласно международной практике, мы не имеем права комментировать ход расследования катастрофы, пока компетентные органы не дадут заключений», - добавил Бейбут Атамкулов.



