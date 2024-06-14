Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Назгуль Рахметуллина высказалась касательно затяжного суда над «Диким Арманом» и Кайратом Кудайберген, передает корреспондента агентства Kazinform.

— Все судебные дела, которые находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции, что там конкретно происходит, они нам отчеты не представляют. Каждая инстанция, она осуществляет свою деятельность абсолютно независимо. Насколько я знаю, производство еще не завершено, как оно будет завершено, конечно, информация об этом будет. Ну, идет значит судебное следствие, — сказала Назгуль Рахметуллина, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

Журналисты поинтересовались: «Когда огласят приговор?»