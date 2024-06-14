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    11:37, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Почему затянулось дело в отношении «Дикого Армана» и Кайрата Кудайберген — ответ Верховного суда

    Назгуль Рахметуллина
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Назгуль Рахметуллина высказалась касательно затяжного суда над «Диким Арманом» и Кайратом Кудайберген, передает корреспондента агентства Kazinform.

    — Все судебные дела, которые находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции, что там конкретно происходит, они нам отчеты не представляют. Каждая инстанция, она осуществляет свою деятельность абсолютно независимо. Насколько я знаю, производство еще не завершено, как оно будет завершено, конечно, информация об этом будет. Ну, идет значит судебное следствие, — сказала Назгуль Рахметуллина, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

    Журналисты поинтересовались: «Когда огласят приговор?»

    — Дела же бывают разные — есть дело, которое состоит из одного эпизода, где один потерпевший и один свидетель, его можно завершить за несколько заседаний. Есть дела, по которым 50 подсудимых — 250 потерпевших, огромное количество материалов уголовного дела, которые суд обязан полностью исследовать. Соответственно, я не могу сказать, когда оно завершится. Это все решает индивидуально суд. На сегодняшний день, насколько я знаю, завершения еще нет, — пояснила Назгуль Рахметуллина.

    Теги:
    Судебный процесс Верховный суд Комментарий Суды Дикий Арман
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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