Почему затягивается переход от КСК к ОСИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр назвал причины затягивания перехода многоквартирных жилых домов к новым формам управления - Объединению собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеются дополнительные обстоятельства, затягивающие процессы перехода на новые формы управления, такие как: препятствие действующих КСК передаче своих функций вновь созданным ОСИ/ПТ, нежелание самих жителей переходить на новые формы управления, отсутствие желающих в МЖД становиться председателями ОСИ», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, он заверил, что несмотря на вышеуказанные причины, переход на новые формы управления будет обеспечен в срок, установленный законодательством, который позволяет КСК осуществлять свою деятельность до 1 июля 2022 года.

«Сегодня в целях своевременного перехода на новые формы управления соответствующими государственными органами проводится информационно-разъяснительная работа среди населения. Так, на сегодня опубликовано более 190 информационных материалов в СМИ и 380 постов в социальных сетях с охватом более 8 млн. человек. Проведено более 92 онлайн встречи в телевизионном формате. 19 августа текущего года проведен республиканский вебинар по вопросам реформы ОСИ», - отметил зампремьера.

По его словам, необходимые материалы по реализации данной реформы находятся в открытом доступе на сайте АО «КазЦентр ЖКХ» – zhkh.kz , вопросы по созданию ОСИ/ПТ можно получить в TelegramBot ЖКХ, а также на интернет-ресурсе Suraqtar.kz.

«Кроме того, в настоящее время МИО, АО «КазЦентр ЖКХ», а также созданная на базе ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ» саморегулируемая организация на постоянной основе оказывают повсеместную помощь населению в организации собраний, консультаций в выборе новых форм управления и в других вопросах. Необходимо отметить, что процесс передачи правоустанавливающих документов МЖД регулируется Правилами содержания общего имущества объекта кондоминиума, утвержденными приказом Министра национальной экономики от 19 февраля 2015 года № 108, согласно которым передача всех документов от КСК в ОСИ осуществляется не позднее 3 рабочих дней до подписания акта приема-передачи», - сообщил Р. Скляр.

«В целях усиления вышеуказанного требования прорабатывается вопрос по установлению нормы в Кодекс «Об административных правонарушениях» в части привлечения к административной ответственности физического или юридического лица, осуществляющих функции управления объектом кондоминиума», - заключил зампремьера.