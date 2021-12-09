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Почему замедлилась продовольственная инфляция в Казахстане

9 Декабря 2021 09:12
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Почему замедлилась продовольственная инфляция в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил о замедлении продовольственной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане по итогам ноября текущего года годовая инфляция замедлилась впервые за восемь месяцев с 8,9% до 8,7% на фоне замедления продовольственной инфляции с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг с 6,9% до 6,4%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за пять лет.

«Замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой Правительством работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Тем не менее, продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен – 4,3 процентных пункта из 8,7%», - заключил глава Нацбанка.



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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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