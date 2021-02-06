Почему закрыли инфекционный стационар в районной больнице в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области буквально в течение суток закрыли инфекционный стационар в Кызылжарской районной больнице. Пациентов распределили по городским «инфекционкам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуация вызвала волну негативных комментариев в социальных сетях. Однако в областном управлении здравоохранения утверждают, что ажиотажа не было.

«Развертывание инфекционных стационаров происходит за сутки, учитывая ситуацию с заболеванием. В таком же режиме происходит и свертывание стационаров. Отработан механизм перевода, развертывания и свертывания инфекционных стационаров. В принципе здесь никакого ажиотажа не было. Все прошло в штатном режиме», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

Закрытие инфекционного отделения в районной больнице в облздраве объяснили снижением заболеваемости COVID-19.

«В регионе отмечается снижение уровня заболеваемости в среднем со 110 до 60 случаев в день. Ситуация стабилизировалась, снизилось число поступающих в инфекционные стационары в среднем с 60–65 до 30–35 пациентов в сутки, практически в два раза. Нагрузка на инфекционные стационары снизилась, нет необходимости содержать инфекционное отделение в Кызылжарской больнице, которая территориально близко расположена к городским инфекционным стационарам. Они же в силу областной значимости лучше укомплектованы медицинской техникой, оборудованием», - прокомментировал К. Кусемисов.

Он добавил, что инфекционный стационар Кызылжарской районной больницы относится к стационарам второго уровня, где проходят лечение пациенты с легким и средним течением заболевания. Областные стационары – к стационарам первого уровня, где оказывают помощь пациентам с тяжелой степенью.

«Всего по области работают шесть инфекционных стационаров. Четыре - в Петропавловске, по одному - в Тайыншинском районе и районе им. Г. Мусрепова. Они расположены далеко от Петропавловска и обслуживают несколько близлежащих районных центров. Их закрывать не будут», - сказал К. Кусемисов.

Представитель облздрава подтвердил факт смерти пациентки инфекционного стационара Кызылжарской ЦРБ, произошедший уже после переезда.

«По поводу смертельного случая – да, пациентка, 1945 года рождения, была переведена в новую модульную инфекционную больницу и через сутки скончалась. Но хотелось бы сказать, что Кызылжарская больница является стационаром второго уровня, откуда пациенты при ухудшении состояния так или иначе переводятся в инфекционные стационары первого уровня в Петропавловск. В любом случае эту пациентку перевели бы в областной инфекционный стационар для оказания дальнейшей помощи», - сказал К. Кусемисов.

Позже стало известно о смерти еще одной пациентки, переведенной из Кызылжарского отделения в Петропавловск.



