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Почему заклеены видеокамеры на избирательных участках, объяснили в Генпрокуратуре

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Января 2021, 13:57
Почему заклеены видеокамеры на избирательных участках, объяснили в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин объяснил, почему на избирательных участках заклеены видеокамеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это делается в целях обеспечения тайны голосования, поскольку эти видеокамеры были направлены на кабинки для голосования», - сказал Азамат Саргазин на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Журналисты также обратили внимание спикера на то, что в соцсетях различными наблюдателями размещаются сообщения о том, что на отдельных избирательных участках не созданы условия для наблюдения за выборами – не хватает стульев для всех, требуют ПЦР-тесты.

«В этом со стороны избирательных комиссий мы нарушений не видим, об этих фактах Генеральная прокуратура извещена. Эти меры связаны с исполнением требований главного санитарного врача страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Хочу обратить внимание наблюдателей, что согласно Конституционному закону «О выборах в РК», они обязаны основывать свои замечания на документированных действительных и поддающихся проверке фактах», - подчеркнул спикер.


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