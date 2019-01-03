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Почему загорелся автобус - в «Astana LRT» назвали причину

3 Января 2019 17:14 197
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Почему загорелся автобус - в «Astana LRT» назвали причину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Astana LRT» прокомментировали возгорание рейсового пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причина возгорания - заклинившие тормозные колодки заднего левого колеса. Скорость автобуса на момент возгорания составляла 11 км/ч», - сообщили в пресс-службе организации.

В «Astana LRT» также отметили, что огонь повредил заднее левое колесо, обшивку кузова (частично), панели в салоне автобуса.

«Пожар потушен прибывшим на место происшествия нарядом пожарной службы. В настоящее время приехавшей на место бригадой техпомощи ведутся работы по устранению неисправностей тормозной системы. В дальнейшем транспортное средство будет доставлено в автобусный парк для капитального ремонта», - добавили в организации. 

Напомним, сегодня в Астане загорелся автобус. Как сообщили ранее в комитете по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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