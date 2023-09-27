Почему задерживают стипендии казахстанским студентам

В Министерстве высшего образования и науки РК объяснили задержку стипендий студентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Данный вопрос на контроле министра высшего образования и науки. В связи с переходом на новую программу получилось так, что оплата стипендии на два-три дня позже передвинулась. Вчера студенты пяти вузов получили стипендии. Завтра до вечера все студенты в полном объеме получат свои стипендии. Министр держит на контроле, - прокомментировал корреспонденту Казинформа пресс-секретарь ведомства Ержан Байтанаев.





Ранее в СМИ сообщалось о том, что студентам задерживают стипендии. В частности речь шла о столичных вузах. Такая информация распространилась в студенческих группах в мессенджерах.

С 2021 года стипендии казахстанских студентов поступают напрямую на их карточные счета. То есть, стипендии перечисляют не вузы, а профильное министерство.



