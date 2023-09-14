Почему задерживается выдача жилья для очередников в Астане

Более 46 тысяч астанчан состоят в списке очередников, чтобы получить жилье из коммунального жилищного фонда города. По сложившейся ситуации руководитель столичного управления жилья и жилищной инспекции города Астаны Ануар Саипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в целом на сегодня очередь состоит из 46 тысяч 267 граждан. Это многодетные семьи, дети-сироты, государственные служащие, социально уязвимые слои населения, те, чье единственное жилье признано аварийным. С начала года поставлено в очередь 1942 человека, снято – 2975. Это те лица, которые прошли по программам по кредитному жилью, арендному жилью либо сами написали заявления об исключении из очередности.

В этому году в рамках оказания социальной помощи выдано 277 жилищных сертификатов в размере 1,5 млн тенге на первоначальный взнос кредитного жилья.

В общем в текущем году планировали предоставить 5993 квартиры. Из них кредитное жилье 1710 квартир (811 квартир с риском перехода на 2024 год).

«Это два объекта с риском перехода на следующий год в связи с отсутствием финансирования. Часть квартир «Отбасы банком» реализована. Часть осталась. Более 400 квартир ЖК «Багыстан» реализуем до конца года», - уточнил А.Саипов во время публичных слушаний маслихата города.

Работающей молодежи в этом году планировалось выдать 2194 квартиры. На данный момент есть риск перехода на следующий год по выдаче 1401 квартиры. Задержка связана с проведением государственных закупок по приобретению квартир.

Социально уязвимым слоям населения должны в этом году передать 1889 квартир. Из них 320 квартир для многодетных семей, 320 – детей-сирот, 960 квартир – для социально уязвимых слоев населения.

«Плюс остатки прошлого года 167 квартир для многодетных. Здесь также риски (1600 квартир – прим.ред.) с переходом на следующий год в связи с их приобретением. Основная часть будет распределена в этом году», - пояснил спикер.

Он добавил, что столице второй год реализуется программа «Елорда жастары» совместно с «Отбасы банком». В этом году было отборано 200 заявок. Сейчас проводятся процедуры по оформлению документации.

Вместе с тем Ануар Саипов отметил проблему с инвентаризацией списков в связи с защитой персональных данных. Чтобы проверить данные, очередник должен ответить на смс с уведомлением о согласии. 99% жителей либо игнорируют сообщение, либо отвечают «нет». Данный вопрос рассматривался в течение полугода. Сейчас пришли к пониманию с министерствами, и проводится инвентаризация. Ожидается, что снимут с очереди 6-8 тысяч граждан до конца года.