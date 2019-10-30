Почему заблокировали проезд автобуса с пассажирами, разъяснили перевозчики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские возбудили административное производство в отношении водителя автобуса, который около часа не давал выехать с автовокзала другому автобусу с пассажирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«29 октября, в 20.30, в ходе рейдового мероприятия местной полицейской службы департамента полиции, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, инспекции транспортного контроля на контрольном пункте «Ак жол» остановлен автобус «Вольво», принадлежащий одному из ТОО, который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Павлодар - Караганда без свидетельства на право перевозки пассажиров. В салоне находилось 46 пассажиров», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В отношении водителя автобуса, 1987 года рождения, возбуждено административное производство по статье 571 части второй КРКоАП «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом», добавили в правоохранительных органах. «Автобус «Вольво» был снят с маршрута следования, после чего управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог предоставлен автобус официального перевозчика одного из ИП. Все пассажиры пересажены в данный автобус и продолжили движение по маршруту Павлодар – Караганда», - рассказали в полиции.

С начала текущего года по статье 571 КРКоАП привлечено 14 водителей, добавили полицейские.

Напомним, 27 октября, в 20:15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что водитель автобуса одного из ИП перекрыл движение автобусу с 31 пассажиром, следующему по маршруту Павлодар - Караганда. Автобус простоял около часа, блокируя движение другого транспортного средства. Позже движение возобновилось. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 597 «Нарушение правил остановки, повлиявшее на создание препятствий для движения других транспортных средств».

Замдиректора ИП Балтабаев Денис Князькин рассказал, что звонил в полицию и сообщил о том, что нелегальный перевозчик выезжает из автовокзала, ведёт погрузку пассажиров на «Автовокзал-сервисе». Приехавшая полиция мер не приняла. Чтобы какие-то госорганы услышали его, водитель его ИП перекрыл дорогу автобусу.

В свою очередь директор ТОО «Автовокзал-сервис» Евгений Пилипенко сообщил, что рейс с 31 пассажиром отпустили. Именно его подрядчиком оказался второй ИП. По его словам, 27 октября выполнял рейс частный перевозчик - ИП, который законно должен был выполнить рейс на основании договора с автовокзалом. Автобус, который ему перекрыл путь, должен был ехать на следующий день. Е.Пилипенко отметил, что работает по договору с автопарком №3 Караганды. Выехавший в тот день шофёр работает по договору с вокзалом, который выставил его как резервную машину.

В акимате официальным перевозчиком в Караганду назвали ИП Балтабаев. Но то, как он отстаивал «своё место под солнцем», назвали неправильным и незаконным. В отношении руководителя ТОО «Павлодар-Интербус» возбудили административное производство. Материалы в направили в инспекцию транспортного контроля.