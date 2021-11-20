Почему ювелирные предприятия больше не освобождаются от НДС при покупке золота
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос отмены НДС при покупке аффинированного золота ювелирными предприятиями для переработки в изделия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Льгота по освобождению от НДС оборотов по реализации аффинированных драгоценных металлов – золота, платины, изготовленных из сырья собственного производства, исключена с 2018 года в рамках нового Налогового кодекса. Отмена льготы была связана с тем, что потребитель такого золота не может относить в зачет «входной» НДС и увеличивается себестоимость производимой продукции. При этом при реализации аффинированного золота Национальному Банку сохранена нулевая ставка НДС», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
В этой связи, по его словам, в целях совершенствования налогообложения ювелирной отрасли в рамках созданной Рабочей группы по вопросам совершенствования налоговой политики и администрирования при Министерстве национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами, а также с приглашением депутатов Парламента, ассоциаций и участников ювелирной отрасли будет рассмотрен вопрос целесообразности восстановления льготы.
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