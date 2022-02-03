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Почему Юлия Галышева пропустила первую квалификацию на Олимпиаде, объяснил НОК

3 Февраля 2022 22:30
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Почему Юлия Галышева пропустила первую квалификацию на Олимпиаде, объяснил НОК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Решение стартовать Юлии Галышевой сразу со второй квалификации на Олимпийских играх принял тренерский штаб команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Решение пропустить первую квалификацию и выйти на старт сразу во второй было принято тренерским штабом. Данное решение соответствует регламентам Международной федерации и согласовано с Оргкомитетом. Хочу подчеркнуть, что Юля была готова выступить и сегодня, но отрицательный результат ПЦР-теста пришел уже после того, как начались соревнования.

Ситуация нестандартная, так же, как и вся организация Пекинских игр. ПЦР-тесты, которые ежедневно сдают все участники Игр, противоречивые и с этим ежедневно сталкиваются практически все делегации. Самое главное, Юлия чувствует себя хорошо и решительно настроена на 6 февраля», - рассказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков .

Главный тренер команды по фристайл-могулу Елена Круглыхина поблагодарила болельщиков за слова поддержки:

«Эта Олимпиада одна из самых непредсказуемых. Она только началась и уже произошло много удивительных вещей. Не волнуйтесь за нас, у наших спортсменов всё хорошо, у Юли всё хорошо, мы продолжаем работать. Просим всех болельщиков поддержать нас. Болейте за нашу команду!».

Добавим, что вторая квалификация среди женщин состоится 6 февраля, среди мужчин - 5 февраля. В эти же дни состоятся финалы.


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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