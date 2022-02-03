Почему Юлия Галышева пропустила первую квалификацию на Олимпиаде, объяснил НОК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Решение стартовать Юлии Галышевой сразу со второй квалификации на Олимпийских играх принял тренерский штаб команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Решение пропустить первую квалификацию и выйти на старт сразу во второй было принято тренерским штабом. Данное решение соответствует регламентам Международной федерации и согласовано с Оргкомитетом. Хочу подчеркнуть, что Юля была готова выступить и сегодня, но отрицательный результат ПЦР-теста пришел уже после того, как начались соревнования.

Ситуация нестандартная, так же, как и вся организация Пекинских игр. ПЦР-тесты, которые ежедневно сдают все участники Игр, противоречивые и с этим ежедневно сталкиваются практически все делегации. Самое главное, Юлия чувствует себя хорошо и решительно настроена на 6 февраля», - рассказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков .