Почему взрываются газовые баллоны – мнение специалиста

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области обеспокоены ростом числа несчастных случаев, связанных с взрывами бытового газа. Об этом - в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководителя управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области Максата Акимбаева.

- Максат Аширбаевич, в последнее время, судя по статистике, в нашем регионе участились взрывы и пожары из-за газовых баллонов и различных устройств, связанных с газом. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Действительно, статистика приводящих к трагическим последствиям чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами бытового газа и газовых устройств, растет. И происходит это, как правило, по причине нарушения правил обслуживания, эксплуатации и хранения газовых устройств. Подчеркну, что сотрудники департамента по ЧС области на постоянной основе проводят анализ фактов взрывов и пожаров, связанных с газовыми системами и устройствами. Выяснилось, что за последние годы наметилась тенденция к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием сжиженного и природного газа. В 2016 году было четыре таких случая, ущерб составил 300 тысяч тенге, в 2017 – уже девять, а в 2018 – десять случаев с ущербом в 835 тысяч тенге. За последние пять лет на территории области из-за нарушений правил пожарной безопасности эксплуатации газовых приборов и газобаллонных установок произошло 26 пожаров, в которых погибли два человека и один травмирован. Материальный ущерб в целом составил 1,1 миллиона тенге.

А за два предыдущих года и три месяца этого года на территории Жамбылской области при использовании неисправных печей на газовом топливе, газовых плит, колонок и дымоходов от отравления природным газом пострадал 31 человек, из них семеро погибли. Имеются случаи взрыва газа без возникновения пожара. Например, уже в этом году зарегистрировано два случая взрыва газа, где с ожогами были госпитализированы в больницу три человека, из них один ребенок.

- Расскажите подробнее.

- В начале января в Мойынкумском районе, село Байтал, в жилом доме произошел взрыв 5-литрового газового баллона, стоявшего около отопительной печи. Представляете – в этом доме с нарушением всех норм держали газовый баллон рядом с раскаленной печкой! И это просто чудо, что обошлось без возгорания. Однако в результате взрыва дом, площадью 72,5 квадратных метров и с каркасно-камышитовыми стенами, оказался полностью разрушен. Пострадала и госпитализирована в больницу 70-летняя хозяйка дома.

- Что является основной причиной этих трагических случаев?

- Основное количество взрывов происходит по причине нарушения правил эксплуатации бытовых газобаллонных установок и систем газоснабжения – это 60 процентов случаев. В 35-ти процентах подобных ЧП причиной стала неисправность баллонов и оборудования. Если говорить об этажности зданий, в которых зарегистрированы несчастные случаи с газом, то анализ показывает, что 75 процентов взрывов произошло в одноэтажных зданиях, то есть в частном секторе, восемь процентов – в двух- и трехэтажных строениях, 17 процентов ЧП – в многоэтажных домах.

- Каковы могут последствия от подобных взрывов?

- Стоит отметить, что зачастую последствия от взрыва газа очень тяжелые. В результате подобного ЧП в многоэтажных зданиях могут пострадать сразу несколько семей. Десятки людей в один миг могут - и это в лучшем случае - остаться на улице. Но хотя бы остаться в живых….

Вспомнить хотя бы трагический случай в феврале 2019 года, когда в девятом микрорайоне Тараза произошло обрушение трех этажей в результате взрыва. Причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Тогда были полностью мобилизованы специалисты и техники различных служб ЧС, эвакуированы жители всего дома. Из-под завалов было извлечено восемь человек, трое из них погибли. Была создана правительственная комиссия, сразу прибывшая на место происшествия в Тараз, создан оперативный штаб. В областном центре была объявлена объектовая чрезвычайная ситуация. Потом оказывалась всесторонняя помощь людям, шло восстановление разрушенной части дома.

- Привлекают как-то виновников этих трагических случаев к ответственности? Хотя бы административной…

- Самое печальное, что привлечь к ответственности истинного виновного в нашей стране практически не возможно. И это в случае если причиной ЧП стал некачественный газовый баллон или иное оборудование, заправленное сжиженным газом. Дело в том, что в Казахстане нет единого оператора, отвечающего за поставку сжиженного газа на внутренний рынок, а действующие ныне механизмы непрозрачны и сопровождаются целым рядом проблем. Предпосылки указанных нарушений создаются из-за недобросовестной работы организаций, осуществляющих транспортировку товарного газа по газораспределительной системе, техническую эксплуатацию газораспределительной системы, а также оптовую и розничную реализацию товарного газа.

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона «О газе и газоснабжении» запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание. Отметим, что согласно пункту 4 статьи 19 этого закона, коммунально-бытовые и бытовые потребители, которые используют сжиженный нефтяной газ в бытовых баллонах, обязаны заключить договор на техобслуживание своего газового оборудования с газосетевой организацией или владельцем газонаполнительного пункта, которые реализуют в розницу сжиженный нефтяной газ в бытовых баллонах.

Что касается газосетевых организаций, эксплуатирующих внутридомовые газовые оборудования, предназначенные для подачи сжиженного нефтяного газа в газопотребляющие системы потребителей, то они обязаны обеспечивать его сохранность и исправное техническое состояние. И это должно быть согласно пункту 8 статьи 28 этого же закона.

Кроме того, поставщик обязан в соответствии с утвержденными типовыми договорами розничной реализации товарного и сжиженного нефтяного газа, а также технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования потребителей проводить профилактическое обслуживание, диагностику, ремонт системы газоснабжения в соответствии с техническими регламентами. Это согласно приказу Минэнерго от 12 ноября 2014 года № 117. Поставщик в данном случае - это газосетевая организация, имеющая свидетельство об аккредитации и осуществляющая эксплуатацию газонаполнительной станции, а также оптовую и розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на условиях, установленных Законом «О газе и газоснабжении». Этот же закон в качестве требований по безопасности объектов систем газоснабжения устанавливает, что розничная реализация сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах должна осуществляться газосетевыми организациями и владельцами газонаполнительных пунктов, которые обязаны обеспечивать исправное техническое состояние бытовых баллонов. При этом заправка сжиженным нефтяным газом бытовых баллонов допускается на газонаполнительных пунктах и газонаполнительных станциях. Не допускается наполнение на стационарной автомобильной газозаправочной станции баллонов, не предназначенных для использования на автотранспорте.

- Что же делать в такой ситуации?

- Для снижения рисков смертности и травмирования людей необходимо всесторонне рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы в стране и выработать действенные меры по их устранению. Следует привлекать коммунальные службы к проведению профилактических мероприятий по соблюдению требований безопасной эксплуатации газового оборудования. При заключении договоров на поставку товарного газа в жилые дома необходимо проводить инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. Только тогда можно как-то предотвратить, предупредить несчастные случаи, связанные с газовым оборудованием и потреблением газа.

- Спасибо за беседу!