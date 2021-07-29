Почему взносы за ОСМС возвращаются к работодателям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском филиале Фонда месдтрахования разъяснили, по какой причине приходят возвраты перечисленных работодателем отчислений и взносов на ОСМС за своих сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала.

Как рассказывает директор филиала Тлеухан Абилдаев, сегодня работодатели столкнулись с проблемой массовых возвратов средств, уплаченных за ОСМС.

«Согласно Закону об ОСМС, определены льготные категории, за которых взносы оплачивает государство. И за некоторых из них, даже при выходе на работу, можно не уплачивать взносы и отчисления за ОСМС. Это студенты-очники, инвалиды всех групп, пенсионеры, многодетные матери, награжденные подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», - комментирует директор филиала.

По словам Абилдаева, многие работодатели не знают таких нюансов в законе. В связи с чем и происходит двойная оплата за льготные категории. Во избежание данной ситуации со стороны Министерства труда и социальной защиты населения с 1 июня установлен ФЛК (форматно-логический контроль) на прием платежей за ОСМС.

«В основном возвраты приходятся на студентов. Но, как утверждают работодатели, их сотрудники таковыми не являются. Чтобы избежать недопонимания, рекомендуем проверять данные своих сотрудников на наличие льготной категории», - отметил Тлеухан Абилдаев.

Фонд не формирует списки льготных категорий, такие данные передаются через профильные министерства. В данном случае это Министерство образования и науки.

В таких случаях работникам, окончившим вуз, необходимо обратиться в бывшее учебное заведение или МОН РК и убрать данные из базы НОБД (Национальная образовательная база данных).