Почему выросли цены на экспортные товары, объяснили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил об увеличении цен на экспортные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году постепенное оживление экономической активности в мире отразилось на увеличении цен на основные экспортные товары в среднем на 32,5%. Это привело к увеличению сумм заявленных авансовых платежей на 11% или 48 млрд тенге. Вместе с тем, план не исполнен по НДС на ТВП в связи с ростом в т. г. возврата НДС более чем в 1,6 раза или на 167,7 млрд тенге», – сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, доходы местных бюджетов исполнены на 136,7% и составили 1 трлн 308 млрд тенге.

«План перевыполнен на 351 млрд тенге, из них по налогам – на 319 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», – заключил министр.

Ранее Ерулан Жамаубаев рассказал о поступлениях в бюджета за четыре месяца текущего года.