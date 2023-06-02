Почему выдача акиматами 10 соток под ИЖС превращается в миф, рассказал Бакытжан Базарбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы вынуждены десятилетиями ждать земельные участки для строительства домов. Для того, чтобы обеспечить их инфраструктурой, государство ежегодно выделяет миллиарды. Вопрос о том, как эти деньги осваиваются на местах, поднял депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает МИА «Казинформ».

Народный избранник напомнил, что согласно 44 статьи Земельного кодекса, земельные участки предоставляются на инженерно-подготовленных площадках под ИЖС.

«Согласно статье 44 местные исполнительные органы обязаны предоставить земельные участки под ИЖС при наличии сетей водоснабжения и электроснабжения. В случае, если отсутствует в населенном пункте центральное водоснабжение, то земельные участки предоставляются при наличии электроснабжения. Для этого выделяются бюджетные средства. Зачастую у нас вопрос предоставления 10 соток под ИЖС превращается в миф, потому что люди обращаются в акиматы, те в свою очередь дают ответ: «Денег нет, ждите». И так люди десятилетиями ждут и не могут получить земельные участки под ИЖС. Многие сограждане не знают, что на это бюджетные средства выделяются, и выделяются очень приличные суммы», - заявил Бакытжан Базарбек.

Депутат сообщил, что в 2022 году из республиканского бюджета был выделен 51 млрд 782 тыс 141 тенге, за 2023 год - 46 млрд, за 2024 год 64 млрд на предоставления 10 соток казахстанцам под ИЖС.

«В 2022 году государство должно подготовить 49 тыс 591 участок, чтобы 49 тыс 501 семья уже начала строить свое жилье. В 2023 году – 39 тыс участков должно быть, в 2024 году - 50 тыс участков по всему Казахстану.

Почему я задал такой непопулярный и острый депутатский запрос с требованием Генеральному прокурору провести прокурорскую проверку над акиматами Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областями, потому что мы не знаем, где деньги. Деньги были выделены только за 2022 год, а коммуникаций нет. В 2022 году они должны были подготовить эти участки, а в 2023 году уже другая сумма выделяется. Если сейчас не спрашивать за 2022 год, мы потеряем эти участки, то есть какой-то чиновник может взять эти деньги и положить в карман. А ведь это же людские нужды», - сказал Базарбек.

Мажилисмен отметил, что ради получения 10 соток земли под ИЖС казахстанцы стоят в очередях десятилетиями.

«В ЗКО по плану в 2022 году должны подвести инженерные сети на 1906 участков, а подвели на 688 участков, то есть на 1300 участков ни денег нет, ни инженерных сетей. Нет никаких объяснений. В Костанайской области по плану 3319 участков должны обеспечить инженерными сетями, а по факту ноль. Где деньги? Если вы не сделали, хотя бы деньги верните в бюджет. Ни денег в бюджете нет, ни участков нет, ни инженерных сетей нет. Этот вопрос я поставил перед Высшей аудиторской палатой, когда они отчитывались по республиканскому бюджету за 2022 год. От аудиторской палаты поступил такой ответ: «Мы не контролируем местные бюджеты, их контролирует ревизионная комиссия и маслихаты». Но раз местные маслихаты и ревизионная комиссия, Антикор, местные прокуроры, Агентство по финансовому мониторингу не задались таким вопросом, о чем можно говорить?» - задался вопросом Бакытжан Базарбек.