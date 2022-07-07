7 Июля 2022 20:36

Почему всего три человека разбирают трубу на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «Севказэнерго» пояснили, почему в демонтаже частично обрушившейся дымовой трубы заняты всего три специалиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что трубу разбирают вручную всего трое сотрудников, вызвала немало возмущений у горожан. Жители Петропавловска всерьез опасаются, что к отопительному сезону ее не демонтируют.

«Находиться на опасном участке большой бригаде запрещено. Конструкция неустойчивая, риск повторного обрушения высок. Именно поэтому высотные работы ведут трое специально обученных альпинистов-высотников. Еще двое следят за оборудованием внизу. Не работает команда монтажников и в непогоду. Сильный ветер и дождь ставит под угрозу их жизни», - прокомментировали в пресс-службе.

По их данным, завершается установка подвижной площадки, которая обхватит дымовую трубу со всех сторон, что позволит увеличить скорость демонтажа.

«Специалисты смогут выдавливать бетон отбойными молотками и выпиливать бензопилами, находясь на устойчивой платформе, а не сидя на трубе, как это делали ранее. Отметим, что этот же подрядчик - ТОО «KZ ТеплоСтрой-Сервис» - демонтировал ранее трубу Ульбинского металлургического завода», - добавили в пресс-службе.