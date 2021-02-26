Почему возросло количество уголовных дел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год количество уголовных дел по фактам мошенничеств возросло с 18 до 41. Об этом сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Кириленко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам В.Кириленко, в 2020-м году в суды области поступило 1114 уголовных дел, что на 6% больше, чем в 2019-м году, при общем снижении числа зарегистрированных в регионе уголовных правонарушений на 24%.

«В то же время число совершенных особо тяжких и тяжких преступлений возросло почти на 56%. Этим и объясняется рост числа поступивших в суды уголовных дел, так как прекращение дел о тяжких и особо тяжких преступлениях по нереабилитирующим обстоятельствам на стадии досудебного расследования не предусмотрено. Количество же уголовных правонарушений, относящихся к категории средней тяжести, сократилось почти на 56%», - прокомментировал В. Кириленко.

Он добавил, что значительно - с 214 до 335 дел – возросло количество дел по фактам хищений чужого имущества, с 2,3 раза – по фактам мошенничеств, на 56% - по применению насилия в отношении представителей власти. На 9% снизилось количество дел по незаконному обороту наркотических средств, на 15% - по фактам убийств и на 8% - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По новым статьям Уголовного кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2020-го года, рассмотрели 17 дел. В том числе 10 по скотокрадству и семь – по нарушениям правил дорожного движения нетрезвыми водителями.

«Почти 70% уголовных дел рассмотрено онлайн с применением IT-технологий, каждое третье дело - поступившее в электронном формате. Не рассматривалось ни одного дела с участием присяжных заседателей, тогда как в 2019-м таких дел было четыре. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 958 человек, оправданы – 11. Произошел рост осужденных к лишению свободы на 4,5%. Анализ показывает, что в прошлом году суды стали больше назначать ограничение свободы - рост на 43%. Основанием для этого послужила постановка судами осужденных под более строгий надзор службы пробации за их поведением в период пробационного контроля», - рассказал В.Кириленко.

107 уголовных дел, или около 10% от общего числа, прекращены ввиду примирения сторон.

«В апелляционном порядке пересмотрен 161 приговор в отношении 189 лиц. Отменены приговоры в отношении 4 лиц, изменены на 33 лица. В кассационном порядке отменены приговоры в отношении четырех лиц, изменены тоже в отношении четырех. Анализ качества отправления правосудия показал, что подавляющее большинство изменений приговоров приходится на неправильное применение уголовного закона, неправильное разрешение судьбы вещественных доказательств, неправильное разрешение гражданского иска и неверное определение вида исправительного учреждения, в котором следует отбывать наказание осужденному. И лишь в единичных случаях – основанием изменения либо отмены приговора служит неверная оценка добытых доказательств», - проинформировал В.Кириленко.

Он добавил, что в коллегии ежемесячно проводят анализ причин отмен и изменений приговоров в апелляционном порядке. Копии постановлений незамедлительно направляют в районные и городские суды для изучения, чтобы впредь не допустить подобных нарушений.