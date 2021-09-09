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    19:12, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему возникают ошибки в приложении Ashyq, объяснили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов назвал причины возникновения некорректной информации в базе данных Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Единичные технические вопросы связаны иногда с техническими моментами, иногда это бывает из-за интернета. Но в целом, эти вопросы в будущем обязательно берутся на контроль и в обязательном порядке решаются», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    По его словам, такие ошибки исправляются довольно быстро.

    «То есть, технические проблемы – это основной вопрос, из чего данные результатов тестов могут вноситься с задержкой. Но в целом еще раз подчеркнем, что это единичные случаи и информацию вы можете подать в территориальный департамент, который незамедлительно будет реагировать. Там есть служба, которая свяжется с коллегами из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) и Минздрава, и это в обязательном порядке будет внесено в базу», - заключил первый вице-министр здравоохранения.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Цифровой Казахстан Ashyq Минздрав РК
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