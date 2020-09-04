Почему возник дефицит парацетамола во время всплеска заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему возник дефицит парацетамола во время всплеска заболевания коронавирусом, попытался объяснить председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте начнем с Шымкента, это завод частный (фармацевтический завод), поэтому наменклатуру выпуска лекарств они определяют сами, по потреблению рынка. На момент повышения заболеваемости, на момент эпидситуации, потребление парацетамола и других жарапонижающих средств возросло. Их у нас всегда хватало. И теперь вы знаете, что отечественный фармацевтический рынок, это, кроме единого дистрибьютора, еще и конкурентная среда, поэтому потребность всегда обеспечивалась», - сказал Нурлыбек Асылбеков, отвечая на вопрос «Почему в аптеках образовался дефицит парацетамола и других лекарств, несмотря на наличие у нас фармацевтических заводов?».





Спикер добавил, что Минздрав всегда готов поддержать отечественного производителя.

«Чтобы они выпускали тот же парацетомол или, скажем, аспирин. В этом вопросе, я думаю, только повышение спроса среди населения вызвало такой дефицит парацетамола», - добавил Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что на сегодня рынок насыщен необходимыми против КВИ лекарствами.

«У нас есть данные по парацетамолу, они в тысячу раз возросли в аптеках и складах. Наши производители нарастили свои мощности», - заключил Нурлыбек Асылбеков.



