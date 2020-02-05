Почему водители с иностранными номерами не оплачивают штрафы по нарушениям ПДД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На этот вопрос ответил заместитель начальника управления административной полиции Костанайской области полковник Аскар Наратауов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Заместитель начальника управления административной полиции Костанайской области полковник Аскар Наратауов рассказал, что автомашины с иностранными номерами в случае совершениями ими административного правонарушения устанавливаются через автоматическую систему автоуроган «Розыск». Такие автомашины не числятся на учете в базе МВД РК, а находятся в базах стран, где этот транспорт зарегистрирован.

- Только в прошлом году, водителями с иностранными номерами было совершено более 25 тысяч правонарушений в Костанайской области. Сумма наложенных штрафов составила более 317 млн тенге. Тогда как сумма оплаченных штрафов составила всего 3 млн 858 тысяч. Взыскаемость чуть более 1,2 %, - отметил А.Наратауов. - В то же время, водителями транспортных средств, принадлежащих гражданам Казахстана, уплачено штрафов на сумму более 156 млн тенге. И здесь взыскаемость составляет более 92 %.

Получается, что большинство транспорта с иностранными номерами не застраховано. В этой связи установить водителей, которые управляют этим транспортом затруднительно.

- Для того, чтобы взыскивать такие штрафы, полиция совместно с судебными исполнителями проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». И только благодаря такому поиску удается привлечь водителей автомашин с иностранными номерами к административной ответственности, - отмечает полковник полиции.

С начала этого года машинами с иностранными номерами уже совершено 1228 нарушений. Из них 559 приходится на транспортные средства из РФ. (наложено штрафов на сумму более 7 млн тенге).

27 нарушений приходится на транспортные средства из Армении (наложено штрафов на сумму 291 тысяча 610 тенге). Взыскаемость составила 20 %.

С начала года жители Костанайской области оплатили штрафов на 8 млн 830 тысяч. Причем большинство водителей уже оплатили штрафы в сокращенном порядке, в течении 7 дней, пользуясь 50% скидкой.

Постановка машин с иностранными номерами на учет позволит дисциплинировать водителей.

Только в прошлом году водителями с иностранными номерами совершено 623 ДТП, в которых ранено 33 человека и погибло 13.

С начала этого года водителями с иностранными номерами совершено 85 ДТП на территории Костанайской области, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения.