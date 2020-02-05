-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Почему водители с иностранными номерами не оплачивают штрафы по нарушениям ПДД
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На этот вопрос ответил заместитель начальника управления административной полиции Костанайской области полковник Аскар Наратауов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.
Заместитель начальника управления административной полиции Костанайской области полковник Аскар Наратауов рассказал, что автомашины с иностранными номерами в случае совершениями ими административного правонарушения устанавливаются через автоматическую систему автоуроган «Розыск». Такие автомашины не числятся на учете в базе МВД РК, а находятся в базах стран, где этот транспорт зарегистрирован.
- Только в прошлом году, водителями с иностранными номерами было совершено более 25 тысяч правонарушений в Костанайской области. Сумма наложенных штрафов составила более 317 млн тенге. Тогда как сумма оплаченных штрафов составила всего 3 млн 858 тысяч. Взыскаемость чуть более 1,2 %, - отметил А.Наратауов. - В то же время, водителями транспортных средств, принадлежащих гражданам Казахстана, уплачено штрафов на сумму более 156 млн тенге. И здесь взыскаемость составляет более 92 %.
Получается, что большинство транспорта с иностранными номерами не застраховано. В этой связи установить водителей, которые управляют этим транспортом затруднительно.
- Для того, чтобы взыскивать такие штрафы, полиция совместно с судебными исполнителями проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». И только благодаря такому поиску удается привлечь водителей автомашин с иностранными номерами к административной ответственности, - отмечает полковник полиции.
С начала этого года машинами с иностранными номерами уже совершено 1228 нарушений. Из них 559 приходится на транспортные средства из РФ. (наложено штрафов на сумму более 7 млн тенге).
27 нарушений приходится на транспортные средства из Армении (наложено штрафов на сумму 291 тысяча 610 тенге). Взыскаемость составила 20 %.
С начала года жители Костанайской области оплатили штрафов на 8 млн 830 тысяч. Причем большинство водителей уже оплатили штрафы в сокращенном порядке, в течении 7 дней, пользуясь 50% скидкой.
Постановка машин с иностранными номерами на учет позволит дисциплинировать водителей.
Только в прошлом году водителями с иностранными номерами совершено 623 ДТП, в которых ранено 33 человека и погибло 13.
С начала этого года водителями с иностранными номерами совершено 85 ДТП на территории Костанайской области, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения.
- 18 руководителей жамбылского филиала «КазАвтоЖол» привлекли к ответственности
- Рейды по автомобилям без госномеров проводят на дорогах Алматы
- Акиматы выдают земельные участки близко к железнодорожным путям – депутат
- 80 автобусов не хватает для решения проблем общественного транспорта в Актобе
- Житель Алматинской области ввез в страну 78 авто из Армении
- В Павлодаре штрафуют не пропускающих спецтранспорт водителей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана