Почему водители авто скрываются с места ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему водители авто скрываются с места дорожно-транспортного происшествия? Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую в установленном порядке у них не оформлены документы: отсутствует страховой полис, водительское удостоверение. Помимо этого, скрывшись с места дорожно-транспортного происшествия, они надеются, что их не найдут. У нас статистика такая, что всех водителей, которые скрылись с места ДТП, находим и привлекаем к ответственности», - пояснил Арман Айтмагамбетов.

Такие факты, по его словам, отрабатываются по камере «Сергек» и по камерам видеонаблюдения во дворах.

«Сергек» эффективна, потому что четко видны номера и передвижение транспортного средства. Раньше искали очевидцев и свидетелей, конечно, и по этому методу работаем. Немаловажно и то, чтобы пострадавшая сторона вовремя обращалась», - добавил спикер.



