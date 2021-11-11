Почему водители авто скрываются с места ДТП
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему водители авто скрываются с места дорожно-транспортного происшествия? Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Зачастую в установленном порядке у них не оформлены документы: отсутствует страховой полис, водительское удостоверение. Помимо этого, скрывшись с места дорожно-транспортного происшествия, они надеются, что их не найдут. У нас статистика такая, что всех водителей, которые скрылись с места ДТП, находим и привлекаем к ответственности», - пояснил Арман Айтмагамбетов.
Такие факты, по его словам, отрабатываются по камере «Сергек» и по камерам видеонаблюдения во дворах.
«Сергек» эффективна, потому что четко видны номера и передвижение транспортного средства. Раньше искали очевидцев и свидетелей, конечно, и по этому методу работаем. Немаловажно и то, чтобы пострадавшая сторона вовремя обращалась», - добавил спикер.
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