Почему в Казахстане отозвали регистрацию двух препаратов с трамадолом

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщил об отзыве регистрационных удостоверений двух лекарственных средств «Трамадол Ланнахер» в дозировках 100 мг и 150 мг, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Речь идет о препаратах «Трамадол Ланнахер» — таблеток в дозировках 100 и 150 мг. Регистрационные удостоверения отозваны по инициативе их держателя — ООО «Бауш Хелс» (Российская Федерация) — в связи с принятием компанией соответствующего бизнес-решения.

В Комитете подчеркнули, что отзыв регистрационных удостоверений не связан с выявлением несоответствия лекарственных средств требованиям по качеству, эффективности или безопасности.

По состоянию на 13 августа 2026 года в Государственном реестре лекарственных средств Республики Казахстан зарегистрировано семь лекарственных средств, содержащих действующее вещество трамадол.

Они производятся тремя производителями: Protech Biopharma Pvt. Ltd. (Индия), G.L. Pharma GmbH (Австрия), а также отечественным производителем — АО «Химфарм» (Республика Казахстан).

В дозировке 100 мг зарегистрировано одно лекарственное средство — «Трамадол Ланнахер», раствор для инъекций 100 мг/2 мл производства G.L. Pharma GmbH (Австрия), регистрационное удостоверение № РК-ЛС-№ 013923.

В дозировке 150 мг по состоянию на 13 августа 2026 года зарегистрированных лекарственных средств, содержащих трамадол, не имеется.

Ранее сообщалось, какой срок грозит фармацевтам за безрецептурный отпуск «трамадола» в Казахстане.