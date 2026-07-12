Почему в Казахстане дорожают авиабилеты, рассказала эксперт

Летний сезон отпусков в разгаре, однако многие путешественники столкнулись с ростом цен на авиабилеты. Что стало причиной подорожания — высокий спрос или другие факторы, такие как стоимость топлива и валютные колебания, разбирался корреспондент агентства Kazinform.

За разъяснением по вопросу формирования стоимости авиаперелетов корреспондент обратился к председателю корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инне Рей. Организация является администратором системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма и занимается защитой туристов, в том числе оказывает помощь в случае проблем у туроператоров.

По словам Инны Рей, стоимость авиабилетов в Казахстане не регулируется государством, за исключением рейсов, которые выполняются в рамках государственного заказа. В остальных случаях цены формируют сами авиакомпании, учитывая свои расходы и экономические условия.

— На сегодняшний день цены на авиабилеты не регулируются государством. Исключение составляют только те авиарейсы, которые выполняются по государственному заказу. Формирование цен на авиабилеты полностью находится в ведении авиакомпаний. Они исходят из своих затрат и желания заработать, потому что авиационная отрасль в целом является очень дорогой сферой, где требуются большие средства, — пояснила Инна Рей.

Она отметила, что одним из главных факторов, влияющих на стоимость перелетов, остается цена авиатоплива. По словам эксперта, любые изменения на этом рынке практически сразу отражаются на себестоимости авиаперевозок.

— Подорожание авиабилетов в последнее время было связано с тем, что выросла цена на топливо. Кроме того, была ситуация, когда возникали вопросы, будет ли вообще обеспечено необходимое количество авиатоплива. Многие авиакомпании для того, чтобы обеспечить бесперебойное потребление топлива, были вынуждены адаптироваться к новым условиям. Естественно, это отражалось на стоимости перелетов, — рассказала председатель фонда.

Инна Рей подчеркнула, что авиация является отраслью с высокими затратами, где безопасность остается главным приоритетом. Для этого авиакомпании должны регулярно проводить технические проверки воздушных судов и соблюдать все требования безопасности.

Коллаж: Kazinform/ pexels/ freepik

— Безопасная авиация — это очень дорого. Чтобы борты были безопасными, необходимо вовремя проводить все необходимые проверки, контролировать выполнение требований безопасности. Это основное требование, которое всегда предъявляется к авиаперевозчикам, поэтому все эти расходы также учитываются при формировании стоимости перевозок, — отметила она.

По ее словам, на цену перелетов также влияет тот факт, что Казахстан находится далеко от многих туристических направлений. При длительных перелетах значительную часть расходов составляют затраты, связанные с топливом.

— Казахстан находится достаточно далеко от всех туристических направлений. Если перелет занимает четыре-пять часов — это уже считается достаточно комфортным расстоянием, но бывают перелеты до десяти часов. При этом стоимость топлива сильнее всего влияет на расходы авиакомпаний, поэтому любые проблемы, которые возникают на рынке авиатоплива, сразу отражаются на стоимости авиабилетов, — добавила Инна Рей.

Отдельно она рассказала о стоимости туристических пакетов, отметив, что на них влияет курс валют, поскольку многие услуги за границей оплачиваются в иностранной валюте.

— Мы видим, что в наших пакетах рост стоимости в основном происходит из-за роста валюты. Пакеты формируются из услуг, которые предоставляются в других странах, поэтому их стоимость определяется в валюте. Когда курс валюты растет, увеличивается и стоимость в тенговом эквиваленте. Это отражается на потребителях и является одной из основных причин роста цен, — пояснила председатель фонда.

При этом Инна Рей отметила, что ситуация на международных рынках остается нестабильной, а изменения стоимости топлива происходят постепенно.

— Сейчас очень сложно сказать, насколько ситуация стабильна, потому что все постоянно меняется. Где-то открываются или закрываются направления, происходят скачки цен. На сегодняшний день официальной информации о том, что где-то не хватает топлива и из-за этого прекращаются полеты, не поступало. Но если говорить о стоимости, то снижение или повышение цен на топливо не всегда сразу отражается на цене билетов, — сказала она.

В итоге стоимость перелета складывается из целого ряда факторов, и сезонный спрос — лишь один из них. Как отмечают в «Туристік Қамқор», на цену билетов продолжают влиять затраты авиакомпаний, стоимость топлива и валютные колебания.