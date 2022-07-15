Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Почему вид Omicron BA.5 так опасен
15 Июля 2022 14:37

Почему вид Omicron BA.5 так опасен

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Omicron BA.5. имеет три ключевые мутации в своем белке, которые делают его более эффективным при заражении клеток и преодолении иммунной защиты человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Всего за два месяца BA.5 превзошел своих предшественников и стал основной причиной эпидемии в Соединенных Штатах. Согласно последним данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на прошлой неделе этот подвид представил 2 из каждых 3 новых случаев заражения Covid-19 в Америке.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Рошель Валенски заявил, что не знает о клинической тяжести BA.5 по сравнению с другими вариантами вируса, но известно, что оно более легко передается и более устойчиво к иммунитету людей от вирусов BA.1 и BA.2.

Официальное количество случаев заражения в США составляет около 110 тыс. инфицированных в день, что отражает лишь часть истинного положения в стране. По оценке профессора наук Вашингтонского университета Али Мокдада, на каждый зарегистрированный случай приходится 7 незарегистрированных. Другие эксперты считают, что волна может быть в 10 раз выше, чем сообщается сейчас.

В Соединенных Штатах также растет число ежедневных госпитализаций. Доля пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, выросла примерно на 23% за последние две недели.

Вирус все еще распространяется быстрыми темпами, у него есть все возможности мутировать, чтобы создать еще более здоровые и более заразные версии самого себя. Это происходит быстрее, чем производятся новые вакцины.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи призвал американцев использовать все доступные инструменты, чтобы остановить распространение вируса, включая ношение масок, вентиляцию помещений и социальное дистанцирование.

По оценке Э.Фаучи, необходимо поддерживать уровень вируса на максимально низком уровне, что является лучшей защитой. Если вирус не очень устойчиво размножается и распространяется, это дает ему меньше шансов на мутацию и соответственно появлению новых разновидностей коронавируса.

Новости по теме
Тремя вакцинами от коронавируса можно привиться в Казахстане
Будут ли вводить какие-либо ограничения в новом учебном году в школах РК
На борьбу с КВИ заложили 100 млрд тенге в этом году в РК
Читайте также
Более 6,3 млн человек в мире умерли от коронавируса с начала пандемии
Почти 17 тыс. человек заболели ковидом за сутки в Сингапуре
Джо Байден начал свой первый официальный визит в страны Ближнего Востока
Пять человек убиты в результате вооруженных нападений в Нью-Йорке
Новая волна ковида: чем отличаются варианты BA.4 и BA.5
Принимать документы на двудипломную программу обучения начали в вузе СКО
Частичный локдаун ввели в еще одном мегаполисе Китая из-за COVID-19
Глава ВОЗ призвал мир вернуться к масочному режиму и массовому тестированию на COVID-19
Популярное
1 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
2 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
3 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
4 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
5 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане

Лента новостей

Архив